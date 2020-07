Wer war Pankratius und wieso ist er auf dem Stadtwappen?

Iserlohn. Ferienaktion am Freitag, 13. Juli

„Pankratius wie?“ – Diese Frage beantwortet die Ferienaktion, zu der das Stadtmuseum Iserlohn alle Kinder bis elf Jahre am Freitag, 31. Juli, herzlich einlädt. Beginn ist um 14 Uhr in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf (Baarstraße 220-226). St. Pankratius heißt der „blonde junge Mann mit Schwert“ auf dem Iserlohner Stadtwappen, das auf vielen amtlichen Dokumenten, wie zum Beispiel Geburtsurkunden, zu sehen ist. Doch wer ist - oder besser war – dieser Pankratius und warum ist er auf dem Stadtwappen abgebildet? Die Kinder werden herausfinden, wer Pankratius ist, wie er früher dargestellt wurde und wie ein Wappen entsteht. Im Anschluss wird das Iserlohner Stadtwappen auf ein T-Shirt gedruckt und ausgemalt (T-Shirts werden vom Museum gestellt). Die Aktion dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet vier Euro. Das Stadtmuseum Iserlohn bittet um Anmeldung bis Donnerstag, 30. Juli, entweder per E-Mail an museum@iserlohn.de oder unter 02371/217-1961. Bei der Anmeldung ist die T-Shirt-Größe mit anzugeben. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen.