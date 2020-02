Man darf vermuten, dass die Dinge bei Michael Lohrmann irgendwann einfach aus dem Ruder gelaufen sind. Über 20.000 Schallplatten hatte er allein in den letzten drei Jahren bei Ankauf-Touren angehäuft – mehr als genug, möchte man meinen, wobei das so eine Sache ist mit dem Sammeln.

Als der Herausgeber von „Visions“, „Galore“ und „Mint“ im letzten Jahr dann einen Großteil der Anteile am Verlag der Magazine verkauft, steht eine Überlegung an, die er wohl seit der Gründung der „Visions“ 1989 so nicht mehr anzustellen hatte: Was tun?

Die Idee eines fahrenden Plattenladens wird geboren, der immer dort die Freunde des schwarzen Plastiks beglückt, wo kein Plattenladen mehr in der Nähe ist. „Früher saß ich meist am Telefon“, sagt Lohrmann. „Jetzt stehe ich echten Menschen gegenüber.“

Ein seltene Erfahrung in Drüpplingsen: Schlange stehen

„Busfahrer“ mit Sammelleidenschaft: Michael Lohrmann. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Donnerstagabend vor der Alten Schule in Drüpplingsen, Lohrmann hat seinen Plattenladen, einen umgebauten gelben US-Schulbus vor einer kleinen Überdachung geparkt. Die „echten Menschen“ sind auch da. In Scharen. Den Einheimischen steht nun in zweifacher Hinsicht ein Erlebnis bevor, das sie im Dörfchen sonst selten oder gar nicht machen können. Zum einen: Platten kaufen. Zum anderen: Schlange stehen.

Immerhin – von den Mitgliedern von „Kultur und Natur Drüpplingsen“ (KuN), die den „Mint-Vinyl-Bus“ angefragt hatten, gibt es gegen eine kleine Spende Punsch oder ein Bierchen. Das hilft die Wartezeit zu überbrücken – und das Gesprächsthema ist ohnehin klar.

Im Bus dann reihen sich links und rechts die Vinyl-Schätze. Rock, Pop, Jazz, dazu auch etwas Blues, Reggae, Black Music und Electronica. Der Durchgang ist eng, weshalb es nur Einlass gibt, wenn jemand den Bus verlässt.

Auf dem Plattenteller im Heck des Busses dreht sich „Tres Hombres“ von ZZ Top aus dem Jahr 1973, eine frühe Platte des Trios. Blueslastig, erdig, die Zeit vor dem Hightech-Boogie der 80er Jahre und der MTV-Rotation.

Neuzugänge für das heimische Plattenregal: Winfried Bartsch aus Opherdicke mit seinen Funden. Foto: Tim Gelewski

Winfried Bartsch aus Opherdicke, ein freundlicher Mann in den 50ern mit Armeeparka und Kapuzenpulli, trägt gerade eine Erstpressung des 2004er „Queens of the- Stone Age“-Albums „Lullabies to Paralyze“ zu Kasse. Deren Sänger Josh Homme ist nebenbei glühender Verehrer von ZZ Top, schreibt oft blues-inspirierte Stücke – spielt sie allerdings meist so schnell, dass das kaum auffällt. „Die kriss’e gar nicht mehr“, freut sich Bartsch, der 89 Euro für die Platte hinlegt.

Was den Preis anbelangt, kann es hier im Einzelfall auch bis über 400 Euro rauf gehen, etwa für eine Platte der Horror-Punkband „Misfits“ – abhängig von Zustand, Alter und Seltenheit des Tonträgers.

„Wenn ich einen normalen Plattenladen habe, sehe ich immer die gleichen zehn Leute mit den gleichen Geschichten“, beschreibt Michael Lohrmann die Vorzüge seines fahrenden Plattenparadieses.

Wobei: Einige Stammgäste, das legt der Besuch nahe, scheint es doch zu geben: „Die ,Division Bell’ („Pink Floyd“), bringst’e mir die mit nach Hagen?“, fragt ein Mann.

Schlange stehen – im beschaulichen Drüpplingsen ist das doch eher selten. Außer aber, der Vinyl-Bus ist im Dörfchen. Foto: Tim Gelewski

Bringt er. Insgesamt 150 Orte will Lohrmann bis zum Jahresende mit dem Bus abgeklappert haben. Drüpplingsen war der dreißigste.

Das Putzen, das Ordnen, das Fachsimpeln, der ritualhafte Griff ins Regal, das wohlige Knistern der Nadel, die sich sanft über den Plattenteller schiebt, das Jagen und Sammeln davor – irgendwie scheint das aber ein Jungs-Ding zu sein. Frauen sind fast keine gekommen zu dem Bus, in dem die Vinyl-Träume wahr werden.

Einer von den „Jungs“ ist am Donnerstag Marcus Hiersemann von KuN. Eigentlich ist ja eher Nachhaltigkeit das große Thema der Initiative. In Bezug auf den Bus räumt der Plattenfreund aber ein: „Das war mal purer Eigennutz.“