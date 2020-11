Wenn die Noten stimmen, dürfen Iserlohner Schüler aufs Eis

Iserlohn. Die Gesamtschule Seilersee und die Young Roosters haben jetzt einen Kooperationsvertrag unterschrieben.

„Wir sind sehr froh, dass die Gesamtschule Seilersee das Konzept mitträgt und den Jungs so den Weg ebnet“, freut sich Collin Danielsmeier, hauptamtlicher Trainer der Young Roosters. Denn in einem Kooperationsvertrag haben die Nachwuchsabteilung der Iserlohn Roosters und die Gesamtschule Seilersee nun die gezielte Förderung von jungen Eishockeyspielern festgehalten.

Die Kooperation ermöglicht den zwölf Spielern der Young Roosters, die auf die Gesamtschule Seilersee gehen, sich von ihren Eltern einmal wöchentlich für ein Frühtraining vom Unterricht befreien zu lassen. „So lange die Noten stimmen und die Inhalte selbstständig nachgearbeitet werden“, fügt Schulleiter Daniel Asmuth hinzu. Dies soll nach Möglichkeit in einer schulischen Fördergruppe nach Unterrichtsende geschehen. Die zusätzlichen Trainingseinheiten seien für Spieler aus Nachwuchsteams eines Erstliga-Vereins enorm wichtig. „Ein gleichaltriger Schwede hat schon doppelt so viele Stunden auf dem Eis gestanden“, erläutert Collin Danielsmeier. Dort sei das Schulsystem deutlich mehr auf den Leistungssport ausgerichtet. Mit dieser Kooperation habe man diesbezüglich aber einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. „Ich glaube, dass es in Deutschland – abgesehen von den Internaten – keinen Standort gibt, der solch ein Frühtraining anbietet.“

Die ersten Gespräche für eine solche Kooperation zwischen den Young Roosters und der Gesamtschule Seilersee liegen mittlerweile schon etwa vier Jahre zurück, mit dem Umzug an den Seilersee und der damit verbundenen unmittelbaren Nähe zur Eishalle seien die Pläne dann immer konkreter geworden. „Dadurch lässt sich das für uns auch gut organisieren“, sagt Asmuth. Gleichzeitig erhofft sich der Schulleiter durch die Kooperation natürlich auch positive Effekte für seine Schule. So sollen die Young Roosters im Rahmen der Möglichkeiten das regelmäßige Angebot von Unterrichtseinheiten auf dem Eis unterstützen.

Spieler werden nicht bevorzugt

Doch Daniel Asmuth betont dennoch noch einmal, dass Spieler der Young Roosters in keiner Form bevorzugt würden – weder bei der Schulaufnahme, noch bei der Stundenplanung. „Das ist, denke ich, noch einmal ein wichtiges Zeichen für alle Eltern und Schüler.“