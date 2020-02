Wenn der Sohn plötzlich älter als die Mutter ist

Iserlohn. Schalttagskinder können heute feiern: Nach vier Jahren fällt ihr Geburtstag wieder auf ihren „echten“ Ehrentag – auf den 29. Februar

Was haben Model Lena Gercke, Fußballspieler Benedikt Höwedes und die Iserlohner Kathrin Prenger und Leonard Veneman gemeinsam? Sie alle sind am 29. Februar geboren – und somit Schalttagskinder. Streng genommen haben sie nur alle vier Jahre Geburtstag. Und in diesem Jahr ist es wieder soweit.

Leonard (li.) feiert heute seinen ersten „richtige“ Geburtstag. Auch sein Bruder Hendrik ist in einem Schaltjahr geboren. Foto: Privat / IKZ

Für Leonard Veneman ist es heute sogar der erste „richtige“ Geburtstag. Vier Jahre alt wird er. Und das wird groß gefeiert. Mit seinen Freunden aus dem Kindergarten geht es erst in den Wildwald Vosswinkel, nachmittags kommt dann die Familie. „Bislang haben wir das immer am 28. Februar gemacht“, erzählt seine Mutter Verena. „Schließlich ist er ja ein Februar- und kein März-Kind.“ Auch Leonards achtjähriger Bruder Hendrik ist in einem Schaltjahr geboren. Schon bei ihm hatten die Eltern damals vermutet, er könnte am 29. Februar geboren werden. Hendrik kam dann aber doch ein paar Tage früher zur Welt.

Für Leonard wird es dieses Jahr richtig spannend. Mittlerweile hat er verstanden, dass er an einem ganz besonderen Datum Geburtstag hat. „Wir haben versucht ihm zu erklären, dass es diesen Tag nicht immer gibt, es dieses Jahr aber wieder soweit ist“, sagt Verena Veneman. Seine Reaktion: „Oh, wie schön. Dann kann ich ja richtig feiern.“ Und am Montag im Kindergarten dann auch noch mal – da gibt es nämlich noch ein zweites Kind, das am 29. Februar Geburtstag hat.

Schalttagskinder werden offiziell erst am 1. März älter

Während Familie Veneman den Geburtstag von Leonard also in „normalen“ Jahren einen Tag vorzieht, wird bei Kathin Prenger am 1. März gefeiert. „Meine Mutter hat immer gesagt, es bringt Unglück, wenn man vorher feiert“, sagt die seit heute 36-Jährige. Und das ist laut des Bürgerlichen Gesetzbuches auch genau richtig. Denn offiziell werden Schalttagskinder erst am 1. März ein Jahr älter.

Vor allem ihr Mann Geppie und ihr Sohn Gerome machen sich aus dem Geburtsdatum von Kathrin Prenger einen Spaß. Ihr Mann müsse so immerhin nur alle vier Jahre ein Geschenk besorgen. „Und mein Sohn sagt, er wäre ja sogar älter als ich“. Schließlich feiert Kathrin Prenger quasi erst ihren neunten Geburtstag, Gerome ist schon elf. Beim nächsten „echten“ Geburtstag steht dann die ganz große Party an – Kathrin Prenger wird 40. Oder zehn.