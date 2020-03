Wenn der Joghurt zum Festschmaus wird

Leckingsen. Mit der Wahl der Komödie von Stanley Price lag die Volksbühne Höchsten beim Publikum genau richtig.

Perfekt in die Fastenzeit passt das neue Stück „Ein Joghurt für zwei“ der Volksbühne Höchstens, das am Samstag im Haus Dröge-Adria in Leckingsen Premiere gefeiert hat. Das Lustspiel von Stanley Price in zwei Akten spielt in einer Diätklinik. 130 Zuschauer verfolgten die gelungene Aufführung der Komödie, vor der auch die erfahrenen Hasen unter den Hobbyschauspielern wieder jede Menge Lampenfieber hatten. Der Applaus belohnte aber die Mühen der letzten Wochen und Monate und ließ die erste Anspannung abfallen.

Geschäftsmann Amadeus Fischer (Bernd Peters) muss abnehmen. Da hilft nur ein Aufenthalt im Sanatorium von Dr. Schmalkopf (Sebastian Schmied). Krankenschwester Lucy Simpson (Hedda Kortekamp) und Diätköchin (Ute Schütt) versorgen die Patienten mit allem, abgesehen von Nahrungsmitteln. Und so wird der seit Tagen lang ersehnte selbstgemachte Joghurt aus Ziegenmilch am Abend zum Festschmaus.

Und plötzlich steht der Sträfling im Zimmer

Leider fehlt es Amadeus Fischer, der mit seiner Frau Esther Fischer (Annabell Goos) die Hungerkur antritt, an Durchhaltevermögen, und so entwickelt sich sein Zimmer schnell zur „Speisekammer de luxe“, überall befinden sich versteckte Leckereien. Alles wäre gut, wenn sich nicht der entflohene Sträfling Kutte Kaminski (Ralf Führer) in seinem Zimmer einnisten würde – und der hat nicht nur eine Waffe, sondern auch großen Hunger. Die Notwendigkeit, den unfreiwilligen Zimmerkollegen vor seiner Ehefrau, dem Klinikpersonal und dem kleptomanischen Mitpatienten George Manning (Sebastian Müermann) geheim zu halten, bringen Fischer und Kaminski in fast ausweglose Situationen, die dem Publikum jede Menge Anlass zum Schmunzeln liefern. Nicht zum Lachen ist hingegen Inspektor Kalmus (Rainer Budde), der sich an die Fersen des Gefängnisausbrechers geheftet hat.

Neben den acht Schauspielern auf der Bühne waren auch wieder zahlreiche Mitglieder der Volksbühne Höchsten, die 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, hinter den Kulissen aktiv. Artur Schreiber, Peter Passgang und Team waren für den Bühnenaufbau zuständig, während sich Angelika Bien, Claudia Jaenecke und Team um die Bühnenausstattung kümmerten. Für die Technik zeichneten Sebastian Müermann und Team verantwortlich, die Kasse lag in den Händen von Frank und Gabi Lingenhoff, und Birgit Schreiber agierte als Souffleuse. Joanna Esche sorgte in der Maske für einen reibungslosen Ablauf. Und allen voran trugen Birgit Schreiber und Bernd Peters als Spielleitung zum guten Gelingen der Aufführung bei.

Proben hatten erst im Januar begonnen

Lange hatte man bei der Volksbühne Höchsten nach einem passenden Stück gesucht. Mitte Dezember wurden die Rollen verteilt, bevor erst im Januar die Proben begannen. Besonders groß wird damals die Aufregung bei Annabell Goos und Hedda Kortenkamp gewesen sein, sind sie doch zwei neue Mitspieler, wenngleich mit ein wenig Bühnenerfahrung. Neu in den Reihen der Volksbühne Höchsten ist ebenfalls Rainer Budde. Eine unangenehme Nachricht gab es für den Verein kurz vor Saisonbeginn: Das Dach des Lagerraums wurde vom Sturm stark beschädigt, und Regenwasser ist eingedrungen. Der Schaden hielt sich zum Glück in Grenzen, sodass die Aufführungen nicht sprichwörtlich ins Wasser fallen mussten.

Unter 02304/9406200 können sich Interessierte auch schon Karten für den Herbst sichern. Die für die kommenden Wochen geplanten Aufführungen mussten wegen des Corona-Virus abgesagt werden. Im Herbst spielt die Volksbühne Höchsten am 17., 18., 24., 25. und 31. Oktober sowie 1. November, samstags jeweils um 19.30 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Welches Stück geboten wird, steht allerdings noch nicht fest. Der Verein, der bereits mehrere hundert Stücke aufgeführt hat, sucht immer wieder neue Mitstreiter für die und hinter der Bühne. Wer sich gerne mit einbringen möchte, ist daher ebenfalls eingeladen, Kontakt aufzunehmen.