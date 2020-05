Wenn alles glatt läuft, geht die Saison am 20. Mai los

Iserlohn. Das Schleddenhof macht den Anfang bei der Freibad-Saison, einen Tag später folgt das Heidebad.

Wenn die Pandemie-Pläne des I 95 und des ISSV, die der Stadt seit Ende April vorliegen, den in der dieser Woche erwarteten Vorgaben der Landesregierung entsprechen, kann die Freibadsaison am 20. Mai im Schleddenhof und einen Tag später, am Himmelfahrtstag, in der Heide starten.

Beide Vereine haben sich bei ihren Planungen, was die Nutzung der Wasserflächen, die Abstandsregeln, den Schutz der Mitarbeiter und die Hygiene-Maßnahmen angeht, an die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gehalten. „Und das ist die Institution in diesem Bereich, die zwar keine Behörde ist, aber an der sich die Behörden orientieren“, verdeutlicht der I 95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte. Nach seinen Berechnungen dürfen gleichzeitig 2400 Gäste in das Heidebad mit seiner fast 15.000 Quadratmeter großen Liegefläche und den 1750 Quadratmeter großen Wasserflächen. „2019 hatten wir an zwei Tagen mehr Gäste“, sieht Brinkschulte keine Probleme auch fürs Schwimmvergnügen der rund 1300 I 95-Mitglieder. Die Schleddenhofer kommen auf 1600 Badegäste, von denen voraussichtlich 600 aus den Reihen der 1700 ISSV-Mitglieder kommen können.

Bereits am Montag vergangener Woche, und damit zwei Tage, bevor am vergangenen Mittwoch die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen auch mit Blick auf die Freibäder bekannt gegeben wurden, begann man im Schleddenhof mit dem Einlassen des Wassers. Intuition oder gute Drähte nach Berlin beziehungsweise Düsseldorf? „Weder noch. Wir mussten nur das Becken jetzt endlich wieder füllen, um Schäden durch den Gegendruck des Erdreichs zu vermeiden“, erklärte die ISSV-Vorsitzende Stephanie Hennecke. Denn fast zeitgleich mit der Bekanntgabe der Beschränkungen im März war das Wasser abgelassen worden, um in der üblichen Saisonvorbereitung Reparaturen beispielsweise an den Fliesen sowie am Filterkreuz und den Umwälzpumpen für den Spaßbereich vornehmen zu lassen. Allerdings in kleinerem Rahmen, denn die größeren Investitionen unter anderem in die Technik sind ja für den Herbst geplant. Ob und in welchem Maße sie auch mit finanzieller Unterstützung der Stadt durchgeführt werden (können), stehe derzeit aber nicht so im Fokus. Jetzt gehe es erst einmal darum, das Bad für die frühestmöglich erlaubte Öffnung am Mittwoch, 20. Mai, um 6 Uhr vorzubereiten.

Dafür muss allein das große Becken mit 2,5 Millionen Litern Wasser gefüllt werden und die kommen jetzt direkt von den Stadtwerken und nicht wie sonst vom Nachbarn, dem Seilerseebad. Da das bekanntlich Corona-bedingt schon im März und nicht für die Grundreinigung und Überholung wie geplant erst im April schließen musste (wir berichteten), fiel das Umpumpen des Wassers diesmal aus. „Und unseren eigenen Brunnen wollten wir erst einmal noch schonen, da er aufgrund der geringeren Niederschläge vermutlich nicht so gut gefüllt sein wird“, erklärte ISSV-Jugendwart Adrian Raabe. Dadurch dass Hallenbäder erst zehn Tage später wieder öffnen dürften, stelle sich zumindest zum Start in die neue Saison bei hoffentlich passendem Wetter nach Überstehen der Eisheiligen in dieser Woche nicht die Frage nach genügend Parkplätzen in diesem Bereich des Seilersees. „Ab dem 30. Mai dann aber schon“, hofft die Vorsitzende zumindest mal auf eine Nachricht von der Stadt über die versprochenen Lösungen.

Bei da erst 17 Grad Celsius Wassertemperatur testete Amelie Böcher am vergangenen Donnerstag vier Bahnen lang den Neoprenanzug fürs Training. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Wenn es ganz eng werden sollte, dürfen die ISSV-Mitglieder aber auch wieder wie in den vergangenen Jahren ins Heidebad – und umgekehrt –, und das trotz der Corona-bedingten Beschränkungen. „Daran halten wir weiter fest“, unterstrich I 95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine. Dank der guten Kooperation mit der Hemeraner Firma Elektromaschinenbau Manfred Vogel konnte Brinkschulte indes nach Bekanntgabe der Lockerungen eine Pumpe leihen, mit der das noch mit 1000 Kubikmeter Brackwasser gefüllte Nichtschwimmerbecken in zwölf Stunden geleert werden konnte, um es wie zuvor schon das Schwimmerbecken für den Saisonstart am 21. Mai um 10 Uhr herzurichten. Am Montag, 11. Mai, von 15 bis 18 Uhr können I 95-Mitglieder übrigens an der Kasse des Heidebads ihre Mitgliedskarten abholen und Mitgliedsbeiträge in bar oder per EC-Cash bezahlen. Erste inoffizielle Schwimmerin der Saison in der Heide war am vergangenen Donnerstag übrigens Amelie Böcher. Die Elfjährige, die für die Startgemeinschaft Wassersport Iserlohn (SGWI) antritt, testete aber nur kurz einen Neoprenanzug fürs Training.