Weniger Infizierte, mehr Betroffene in Iserlohn

In abgetrennten Bereichen verbringen die Jahrgangsstufen des Märkischen Gymnasiums und der Realschule am Hemberg ihre Pausen, was aber natürlich nicht gegen Infektionen außerhalb der Schule schützt.

Iserlohn. Quarantänemaßnahmen gibt es inzwischen an fünf Schulen, einer Kindertagesstätte und bei den „Young Roosters“.

Die Zahl der mit Covid-19 nachweislich aktuell infizierten Iserlohner ging von Dienstag auf Mittwoch zwar um zwei auf 41 zurück. Zugleich stieg aber laut Mitteilung des Kreises die Gesamtzahl der Kontaktpersonen, die sich in Iserlohn in Quarantäne befinden und die teilweise noch auf ihre Untersuchungsergebnisse warten, von 116 auf 161.

Immer mehr Einrichtungen sind betroffen. Neben der Realschule am Hemberg, dem Märkischen Gymnasium und der Realschule Letma­the, an denen in den vergangenen Tagen jeweils in der Jahrgangsstufe 9 ein Covid-19-Fall bestätigt wurde (wir berichteten), sind auch am Berufskolleg des Märkischen Kreises und am Privatgymnasium am Seilersee auf Anweisung des Kreis-Gesundheitsamtes Schüler in Quarantäne geschickt worden.

Eishockeymannschaft bis Dienstag in Quarantäne

Bei den beiden Schulen und der Hemberg-Realschule steht das in Zusammenhang mit den zwei am Montag nachgewiesenen Corona-Fällen unter den U20-Spielern, die Bob Paton, Vorsitzender der „Young Roosters“, gestern bestätigte. Einer der beiden wohnt in Iserlohn, der andere im Kreis Unna. Die Mitspieler, die alle negativ getestet wurden, sowie die Trainer und Betreuer, deren Ergebnisse noch ausstehen, bleiben bis mindestens zum 25. August in Quarantäne.

Noch mal drei Tage länger müssen 23 „Spatzen“ aus der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ in Sümmern zuhause bleiben. Wie die Leiterin Tanja Kleinnießen gestern berichtete, sei ein Kind aus der Gruppe positiv getestet worden. Eine Angehörige war Kontaktperson eines anderen Infizierten. Daraufhin sei bei der gesamten Familie, die bis jetzt keine Covid-19-Symptome zeige, Abstriche gemacht worden, lediglich der des Kindes fiel positiv aus. Da das Kind sowieso am Freitag, zwei Tage vor dem Test, wegen einer anderen Erkrankung nicht in der Einrichtung war, in der da auch noch der eingeschränkte Regelbetrieb mit getrennten Gruppen galt, muss nach Anweisung der Behörden lediglich die „Spatzengruppe“ vorübergehend schließen. Gestern wurden nun bei allen anderen Kindern der Gruppe sowie bei drei Erziehern Abstriche gemacht, und zwar in den allermeisten Fällen, indem die Kinder mit ihren Eltern in einer „Drive-In-Teststation“ auf dem „Sonnenblumen“-Gelände vorfuhren.

An der Realschule am Hemberg befinden sich aktuell zwölf Schüler in Quarantäne, wie Schulleiterin Ute Neugebauer berichtete. Fünf davon stehen in Zusammenhang mit dem bestätigten Covid-19-Fall in der 9. Klasse. Neben dem positiv Getesteten gebe es bislang ein negatives Ergebnis, drei stünden noch aus. Dass Schüler aus drei Klassen betroffen seien, liege an dem Wahlpflichtfach am vergangenen Donnerstag, erklärte Ute Neugebauer. Denn zwar habe man das bewährte Lehrer-Raum-System, bei dem die Schüler zwischen den Stunden wechseln, wegen Corona vorerst zugunsten von festen Gruppen in den Klassenräumen aufgegeben. Bei den Wahlpflichtfächern sei das aber eben leider nicht möglich.

Realschullehrer tragen ihre Masken die ganze Zeit

Dass nicht noch mehr Schüler von der Quarantäne betroffen seien, liege an der Einteilung der Kontaktpersonen in Kategorie 1 (enger Kontakt zum Infizierten wie bei einem ungeschützten, mindestens 15-minütigen Gespräch) und 2 (im selben Raum, aber bei ausreichender Belüftung und Abstand). Grundsätzlich, und das hatte Ute Neugebauer auch schon bereits am Montag in einem Brief an alle Schüler und Eltern deutlich gemacht, zeige der Fall, wie wichtig die festen Sitzordnungen, das Händewaschen, Abstandhalten und Tragen der Masken auf dem Schulgelände seien. Auch alle Lehrer würden, obwohl nicht dazu verpflichtet, die ganze Zeit die Masken tragen.

23 Bewohner der Wohnanlage für Menschen mit Behinderung der Arbeiterwohlfahrt an der Stennerstraße stehen seit Montag wegen Corona-Verdacht unter Quarantäne, seien aber symptomfrei, wie Einrichtungsleiter Maximilian Heinemann berichtete. Fünf Mitarbeiterinnen seien derzeit vorsorglich zuhause in Quarantäne, darunter eine Kraft, aus deren Familie eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist. Mögliche Risikopatienten unter den Mitarbeitern wurden freigestellt. Wegen besonderer Hygieneschutzmaßnahmen würden die übrigen in einem speziellen Schichtsystem arbeiten. Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, berichtete, dass einige der 23 Bewohner in den Werkstätten tätig sind, seit Beginn der Quarantäne aber natürlich nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen gewesen seien. „Grundsätzlich sind die Iserlohner Werkstätten in Betrieb“, sagte Jeannine Brezina, Assistentin der Geschäftsleitung.

Am Mittwochnachmittag wendete sich der Erste stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick an die Iserlohner: „Die Zahlen der infizierten Menschen in unserer Stadt sind wieder bedrohlich angestiegen.“ Am vergangenen Freitag seien noch 26 Corona-Erkrankte gemeldet worden, am Dienstag bereits 43. Laut den zuständigen Behörden seien hauptsächlich Reiserückkehrer und Teilnehmer an privaten Festen für die steigenden Ansteckungszahlen verantwortlich.

Auch Volker Schmidt, Gesundheitsreferent des Märkischen Kreises, sieht in naher Zukunft kein Ende der Corona-Pandemie. „Wir laufen momentan einen Marathon und haben erst ein Drittel geschafft“, sagt der 64-Jährige. Er glaube aber nicht, dass ein zweiter Lockdown kommen wird, doch seine Mitarbeiter arbeiten am Anschlag. Aktuell gehen im Kreisgesundheitsamt etwa 800 Anrufe täglich ein, zu den Hochzeiten im Frühling riefen bis zu 10.000 Menschen in der Behörde an.