Coronazahlen Coronapandemie: Weiterer Toter in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. In Iserlohn gibt es einen weiteren Toten im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Der Inzidenzwert im Kreis beträgt 105,1.

Am Dienstag ist ein 93-jähriger Senior aus Iserlohn in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, teilt das Gesundheitsamt des Märkischen kreises mit. Der Mann wurde stationär behandelt. Außerdem sind am Dienstag 65 positive Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. Sie verteilen sich auf sich Hemer (+1), Herscheid (+1), Iserlohn (+17), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (8), Menden (+6), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1) und Plettenberg (+8).

Im Märkischen Kreis sind damit aktuell 547 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert. Unter Quarantäne stehen 1289 Kontaktpersonen und 12 Auslandsrückkehrer. 31 Personen konnten die häusliche Isolierung nach vierzehn Tagen als nicht mehr ansteckend verlassen. In den letzten sieben Tagen haben sich statistisch gesehen 105,1 Einwohner pro 100.000 neu angesteckt.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1923 Coronafälle. 1342 Personen haben den Virus bereits überwunden; 34 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon sechs auf der Intensivstation. Weitere Informationen gibt es unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Iserlohn: 124 Infizierte, 299 Gesundete, 260 Kontaktpersonen und sechs Tote; Hemer: 32 Infizierte, 102 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und ein Toter; Altena: 12 Infizierte, 30 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und ein Toter; Balve: Fünf Infizierte, 29 Gesundete und 26 Kontaktpersonen; Halver: 22 Infizierte, 96 Gesundete, 69 Kontaktpersonen und drei Tote; Herscheid: sechs Infizierte, zehn Gesundete und zehn Kontaktpersonen: Kierspe: elf Infizierte, 38 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und ein Toter; Lüdenscheid: 148 Infizierte, 241 Gesundete, 370 Kontaktpersonen und drei Tote; Meinerzhagen: 25 Infizierte, 66 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und fünf Tote; Menden: 50 Infizierte, 159 Gesunde, 156 Kontaktpersonen und elf Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: sechs Infizierte, 16 Gesundete, 15 Kontaktpersonen; Neuenrade: elf Infizierte, 65 Gesundete und 16 Kontaktpersonen; Plettenberg: 37 Infizierte, 97 Gesunde, 57 Kontaktpersonen und drei Tote; Schalksmühle: 26 Infizierte, 28 Gesunde und 54 Kontaktpersonen; Werdohl: 32 Infizierte, 66 Gesunde und 66 Kontaktpersonen.