Hemer coronafrei Weitere drei Neuinfektionen in Iserlohn

Kreis. 92 Auslandsrückkehrer aus sogenannten Risikogebieten befinden sich in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Montag vier labortechnisch-nachgewiesene Neuinfektionen. Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt 32 Coronapatienten und 86 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Von den vier Neuinfektionen entfallen drei auf Iserlohn und eine auf Lüdenscheid. Eine Person aus Hemer und zwei Personen aus Schalksmühle konnten als genesen die Quarantäne verlassen. Insgesamt 92 Auslandsrückkehrer, die ihren Urlaub in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) eingestuften Corona-Risikogebiet verbracht haben, stehen derzeit ebenfalls unter Quarantäne des Gesundheitsamtes.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis nunmehr 664 Corona-Fälle. 601 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Balve, Hemer, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg sind derzeit sieben Kommunen coronafrei. Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

In Iserlohn gibt es Stand Dienstagvormittag 13 Infizierte, 131 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 5 Tote, in Hemer null Infizierte, 63 Gesunde, eine Kontaktperson und einen Toten, in Menden 3 Infizierte, 111 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 9 Tote.