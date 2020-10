Weiter keine Maskenpflicht in Iserlohner Innenstadt

Auf dem Wochenmarkt gilt in Iserlohn ab sofort wieder die Maskenpflicht – anders als in der Fußgängerzone allgemein.

Iserlohn. Einzig auf dem Wochenmarkt muss wieder Maske getragen werden.

Die Stadt Iserlohn verzichtet weiter auf eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone oder an anderen stark besuchten Orten. Einzig für den Wochenmarkt gilt wieder eine Pflicht. Und dies nicht nur wie zuletzt an den Ständen, sondern allgemein beim Betreten der Marktfläche. So verlangt es die Schutzverordnung des Landes. „Das war schon am Samstag so“, erklärt Stadtsprecherin Christine Schulte-Hofmann am Montag. Verstärkt kontrolliert würde die Einhaltung der Vorgaben bereits seit Monaten.

Damit verzichtet die Stadt trotz steigender Coronazahlen bis auf Weiteres auf weitergehende Maßnahmen, wie sie gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom Freitag denkbar gewesen wären. Dort heißt es, „die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist“. Wo genau das ist, müssten aber die Kommunen selbst definieren.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Fußgängerzone aber weitläufig genug, damit die Bürger erforderliche Abstände einhalten können. „Eine Maskenpflicht ist aufgrund der gemachten Erfahrungen weiter nicht erforderlich“, erklärt Schulte-Hofmann. Ebenso nicht notwendig ist aus Sicht der Verwaltung eine Sperrstunde für die Gas­tronomie – ebenfalls eine mögliche Maßnahme, die die Landesverordnung den Kommunen zugesteht.

In der vergangenen Woche noch hatte die Verwaltung angegeben, in Bezug auf mögliche weitere Maßnahmen eine Allgemeinverfügung des Kreises abwarten zu wollen. Diese kam am Montag – und verweist lediglich auf die Landesverordnung vom Freitag. Wie berichtet, ist der Kreis verpflichtet, ab einem Inzidenzwert von 35 („Gefährdungsstufe 1“) erwähnte Allgemeinverfügung zu veröffentlichen. Ab Überschreiten der 50er-Inzidenz würde „Gefährdungsstufe 2“ eine weitere Verschärfung der Schutzmaßnahmen vorschreiben.