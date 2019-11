Weihnachtszauber scheint zu wirken

Was war nicht alles diskutiert worden in den letzen Tagen und Wochen über das neue Konzept für den Weihnachtsmarkt. Plakate und Werbung in Lila gehalten, ebenso wie die Illuminationen, Drahtringe statt Sternenschnuppen, ein Riesenrad und vor allem die viel besprochenen Weihnachtsmänner, die ebenfalls neuerdings in lila Farbe gehalten sind und so unwillkürlich an eine bekannte Schokoladenmarke erinnern. Nun, nachdem der Weihnachtsmarkt seit einigen Tagen eröffnet ist, legen erste Eindrücke zumindest nahe: Der „Weihnachtszauber“, so der Name des neuen Konzepts, scheint zu wirken.

Und mit dem überdimensionalen Lichterketten-Reh, einem „Foto-point“ an der Unnaer Straße, das dort vor Bäumen und Kugeln mit wechselnden Farben steht, hat der Weihnachtsmarkt sogar so etwas wie einen heimlichen neuen Star. Vor allem Familien machen hier am Samstag halt. So zum Beispiel Monika Pfaff aus Altena gemeinsam mit Tochter Ann-Katrin und den beiden etwas posierunwilligen Hunden Mogli und Hermine. „Ich finde das Reh sehr schön, wenn auch etwas kitschig. Die Weihnachtsmänner in lila sind nicht so mein Ding“, sagt Monika Pfaff.

„Der Markt hat alles, was man braucht“

Gut finden beide das Beleuchtungskonzept und auch die Drahtkränze. „Es ist doch schön, dass es überhaupt etwas gibt, wo man sich wie hier treffen kann“, hält Ann-Katrin Pfaff den Kritikern des Iserlohner Marktes entgegen.

Das neue Lichtkonzept fand Anklang. Foto: Dennis Echtermann

Andreas aus Hagen, der mit Frau und Sohn auf den Schultern hier unterwegs ist, sagt: „Es ist eine kleine, übersichtliche Stadt. Der Markt hat alles, was man braucht. Ich verstehe die Meckerei nicht.“ Die Neuerungen findet er eher im Vergleich zu den Vorjahren „erfrischend“. Zu den lila Weihnachtsmännern sagt er: „Kann man machen, muss aber nicht sein.“

„Das Lichtkonzept ist schön. Die Verbindung zum Drahthandelsweg? Ich glaube, das haben viele noch gar nicht mitbekommen“, meint Besucherin Heike Moesling.

Ein paar Meter entfernt von dem Lichter-Reh steht am Samstag auch Einzelhändler Volker Hellhake unter anderem mit seiner Frau Angelika, der im Vorfeld Mitglied des Arbeitskreises „Weihnachtsmarkt“ war und sich vor Ort überzeugen will, ob das neue Konzept ankommt. „Die Leute bleiben stehen und fotografieren“, stellt er zufrieden fest. „Es ist komisch, dass sich alle über die Farbe Lila aufregen, aber immerhin gibt es so was zu sprechen“, sagt Angelika Hellhake. Und außerdem: Die Weihnachtsmänner, und so viele sind es ja gar nicht, ließen sich im nächsten Jahr auch ohne großen Aufwand wieder umgestalten.

Beliebtes Fotomotiv: das Lichter-Reh. Foto: Tim Gelewski

Zu Erinnerung: Schülergruppen hatten den Weihnachtsmännern im Vorfeld einen neuen Anstrich verpasst. Eine Tatsache, die Darko und Linda aus Hemer als Hintergrund besonders charmant finden. Und: Die neue Farbgestaltung habe sich ja rumgesprochen. „Kritik ist am Ende ja auch Werbung“, meint Darko. „Klein, aber fein“, findet Linda den Weihnachtsmarkt.

Auch das „alte Riesenrad“ im Retro-Stil kommt bei beiden gut an, ebenso wie das neue Musikprogramm. Am Samstag singt hier Christina Reitze ihren Christmas-Pop im eigenen Stil, und zwar vom Balkon des Alten Rathauses hinab aufs Publikum, weshalb einige, als die Musik erklingt, erst mal leicht verwundert nach einer Bühne schauen, die es an diesem Tag überhaupt nicht gibt.

Anders war es noch am Vortag gewesen, als Hardy’s Jazzband ihren gut gelaunten Dixieland-Christmas-Jazz spielen. Etwas eng wirkt die Bühne direkt unter dem Riesenrad für die vier Musiker, die hier mit Banjo, Blasinstrumenten und Gesang und Stücken wie „Jingle Bells“ für Stimmung sorgten.