Iserlohn. Das Weihnachtsprogramm im Parktheater bestand aus vielen „Klassikern“ und hatte bisweilen fast Wunschkonzertcharakter.

„Weihnachtsklassiker“ als Wunschkonzert

„We Wish You A Merry Christmas“-Unter diesem Motto stand ein festlich gestaltetes Weihnachtskonzert , welches das „Vokal-Quartett Essen“, bestehend aus Anne Katrin Rosenstock (Sopran), Marion Thienel (Alt), Ulrich Wohlleb (Tenor) und Michael Haag (Bass) im festlich geschmückten Löbbeckesaal des Parktheaters präsentierte. Das Ensemble besteht aus vier Solisten, deren Arbeitsmittelpunkt in Essen liegt, und die sich regelmäßig für Konzertprojekte zu einem Quartett vereinen. Unterstützt wurden die Vokalsolisten von dem Pianisten Wolfgang Tacke und dem großartigen Erzähler Andreas Schöneich.

Das Weihnachtsprogramm bestand aus vielen bekannten „Weihnachtsklassikern“ und hatte bisweilen fast Wunschkonzertcharakter. Umso mehr genossen es die Zuschauer, altbekannte Stücke auf einem professionellen Niveau zu erleben und die je zwei Sängerinnen und Sänger harmonierten wunderbar, ohne dass sich einer von ihnen in den Vordergrund drängte.

Trotzdem waren natürlich einige solistische Beiträge dabei, die dem Programm die nötige Abwechslung verliehen. Das Programm reichte von alten Weihnachtsliedern wie „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ über weniger bekannte, aber ebenso interessante Kompositionen von Faure, Francis Lopez und Leontowytsch. Nicht fehlen durften die klangschönen, neoromantischen Stücke von John Rutter, welche aus den Weihnachtskonzerten zurecht nicht mehr wegzudenken sind. Als Rezitator nachdenklicher aber auch humorvoller Texte bereicherte Andreas Schöneich das Programm. Seine kultivierte, angenehme und überaus modulationsfähige Stimme war gepaart mit perfekter Artikulation und sympathischer Ausstrahlung. Diesen Rezitator möchte man gern öfters hören.

Ohne Zugabe darf dasQuartett nicht gehen

Das dankbare Publikum stimmte am Ende kräftig in das Lied „Maria durch den Dornwald ging“ ein und forderte anschließend noch eine Zugabe ein, die mit einem wunderbaren Rutter-Stück gewährt wurde.