Was für ein wirklich genussvoller Abend!

Nach den Erläuterungen in großer Runde erkundigte sich Nathaniel Stott an den Tischen nach den Tasting-Eindrücken.

Iserlohn. Die 20 Gewinner unser Leser-Aktion mit der Waldstadt-Brauerei und der „Wilden Ente“ waren voll des Lobes für das Bier, das Essen und das Ambiente.

„Sehr schön!“ „Sehr unterhaltsam!“ „Wunderbar!“ „Super!“ „Top!“ Und auch die weiteren 15 Gewinnerinnen und Gewinner, die am Mittwoch bei unserer exklusiven Bier-Verkostung dabei sein durften, waren am Ende eines rundum gelungenen Abends voll des Lobes – für das Ambiente und das Essen in der „Wilden Ente“, für die fünf Bierspezialitäten aus der Waldstadt-Brauerei, die viele erstmals kennenlernten, und für die vielen Informationen rund um die Herstellung, die Geschichte und den richtigen Genuss des Gerstensaftes, die Brauerei-Geschäftsführer und Bier-Sommelier Nathaniel Stott dazu lieferte.

Dabei war dem 51-jährigen gebürtigen Engländer stets der Enthusiasmus anzumerken, die seit März im Grüner Tal als Craft-, also komplett in handgemachter Herstellung entstehenden Biere immer noch ein bisschen besser zu machen. Wenn dann bei einer so hohen Innovationsgeschwindigkeit von bisher einer neuen Sorte pro Monat mal etwas nicht so läuft wie gedacht, fuchst ihn das sehr: „Unser neues Black Lager ist diesmal nicht so dunkel, weil wir beim Umrechnen des Rezeptes von der 50-Liter-Testmenge auf die 1300 Liter die Röst-Malz-Menge versehentlich nicht geändert haben“, ärgerte sich Stott. Dem Geschmack tat das aber keinerlei Abbruch: Am Ende der Verkostung lag das Black Lager gemeinsam mit dem Pils in der Gunst der 20 Leserinnen und Leser vorne, gefolgt gleichauf vom Vienna Red und dem Pale Ale und schließlich dem Lager. Dass dieses „schöne, leichte Bier“ als zweites ins Sortiment der Brauerei kam, sei sein Wunsch und wohl seiner britischen Herkunft geschuldet gewesen: „Wie Pils ist das ist sehr leicht trinkbar, das kann man so wegzischen.“

Heute sind sieben Sekunden fürs Pilszapfen schon lang

Bei diesem „Standard-Bierstil“, von dem es aber weltweit ganz viele, verschiedene Sorten gebe, kam der Sommelier auf die richtige Trinktemperatur zu sprechen. Während das amerikanische Lager kühl getrunken werde, hätten die britischen Biere (und die belgischen sowieso) ganz bewusst ein paar Grad Celsius mehr: „Denn nur bei leicht wärmeren Temperaturen entfalten sich die Aromen richtig“, erklärte Stott und zog den Vergleich mit Rotwein. Die Kühl- und Zapftechnik in vergangenen Jahrzehnten sei auch der Grund für das „Sieben-Minuten-Pils“ gewesen: „Die Zapfanlagen konnten einfach nicht schneller. Heutzutage sind sieben Sekunden schon lang.“

Bei dem Experiment mit dem Zucker-Zimt-Gemisch lernten die Gäste des Bier-Tastings die Rolle des Aromas kennen. Foto: Dennis Echtermann

Um deutlich zu machen, welche Rolle das Aroma beim Geschmack und (Bier-)Genuss spielt, hatte Stott eine ebenso simple wie beeindruckende Überraschung vorbereitet: Jeder Gast bekam ein kleines braunes Fläschen. Nur mit zugehaltener Nase durfte es geöffnet und genauso auch der körnige Inhalt in den Mund geschüttet und gekaut werden. Zum bis dahin einfach nur süßen Geschmack kam beim Öffnen der Nase geradezu explosionsartig ein Zimt-Aroma, das den Eindruck völlig veränderte. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Geschmack und Aroma in ganz andere Richtungen gehen können, wie in Bieren zum Beispiel.“

Beim Verkosten der nächsten Sorte sah man dann den einen oder anderen Tester erst mal mit zugehaltener Nase probieren. Und das bot sich auch an, denn bei dem Pale Ale zeige sich nicht nur, was Hopfen und seine Menge bei der Bier-Herstellung ausmache: „Das ist auch ein Bier mit Emotionen.“ Entweder man liebe diese hopfige Sorte oder eben gar nicht.

Essen abgestimmt auf Stil und Charakter der Biersorten

Die gebackenen Käsewürfel mit Dip und dazu das Pale Ale kamen bestens an. Foto: Dennis Echtermann

Den Geschmack von sehr vielen, wenn nicht allen traf hingegen die dazu servierte Speise: gebackene Käsewürfel mit Dip. Nathaniel Stott hatte sich mit Bernd Sommerfeldt, dem gastronomischen Leiter des Hotels „VierJahreszeiten“ und der „Wilden Ente“, und seinem Küchenchef Oliver Voiß vorab zusammengesetzt, um das zum Stil und Charakter der jeweiligen Biersorte passende Essen zu finden. Auch der Salzkuchen mit Mett (zum Pils) und der Röstkartoffelsalat (zum Lager) kamen dabei bestens an. Dass zum Bier aber nicht nur deftiges Essen, sondern wie beim Vienna Red mit seinen Karamell- und Malznoten und beim Black Lager mit seinen leichten Kakao- und Kaffeenoten auch mal Kuchen (nämlich Safranrührkuchen mit Orange sowie warmer Schokoladenkuchen mit Kirsche, beides serviert im Glas) passt, war für viele Neuland. Alle ließen sich darauf ein, und mancher wird auch künftig vielleicht mal wieder die bisher ungewohnte Kombination wählen, während andere doch lieber bei den klassischen Getränken an der Kaffeetafel bleiben möchten.

Die Waldstadt-Brauerei hat aber auf jeden Fall an diesem Abend mit ihren Spezialitäten neue Freunde gefunden: „Ich kannte die Biere noch gar nicht“, sagte beispielsweise Frank Lötters, der die Sorten, die eben nicht für den Massengeschmack konditioniert seien, „ganz interessant“ fand. Wie er so hofft auch Sascha Weinert, dass die zwölf privaten Gesellschafter der Waldstadt-Brauerei, von denen einige am Mittwochabend im „Entennest“ dabei waren, Erfolg haben mit ihrer Strategie: „Denn ich trauere immer noch der Iserlohner Brauerei hinterher“, sagte der 49-Jährige. Auch Leserin Bettina Pelters findet es wichtig zu wissen, in welchen Restaurants die Biere ausgeschenkt und in welchen Geschäften sie erhältlich sind (alle Infos dazu gibt es übrigens unter www.waldstadt.beer): „Damit wir Iserlohner künftig ,unsere’ Waldstadt-Brauerei unterstützen können, und wo wir unsere auswärtigen, auch geschäftlichen Besucher hinführen und ihnen ein Produkt unserer Stadt nahe bringen können. Denn wir waren so stolz auf unser Iserlohner Pilsener“, sagte die 59-Jährige und verwies auf das Lied, in dem es einst besungen wurde. „Ähnliches würde sich jetzt für die neue Produktlinie anbieten als ein Marketing-Instrument.“

Geschmack, Geruch und Schaum-Konsistenz bewertet

Ein weiteres sieht Leser Thomas Höll in Bier-Verkostungen wie der am Mittwoch: „Denn das war wirklich ein sehr schöner, netter Abend mit besonderen Bieren, für deren Genuss man sich auch Zeit nehmen muss, dazu mit sehr leckerem Essen und sehr rührigen Servicekräften“, lobte der 49-Jährige auch das Team der „Wilden Ente“. Bei der Beurteilung von Geschmack, Geruch, Aussehen und Schaum-Konsistenz der Biere und dem Ausfüllen der „Tasting-Bögen“, die Nathaniel Stott vorbereitet hatte, sei man indes auch mit dem Nachbartisch schnell ins Gespräch gekommen. „So ein Angebot in Verbindung mit einer Führung durch die kleine Brauerei – das wäre doch was.“