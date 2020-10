Warum Prävention das A und O ist

Am Anfang steht ein Exkurs in die Historie. Zu René Descartes, dem französischen Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Zurück ins 17. Jahrhundert. Descartes stellte sich den menschlichen Körper als eine Art mechanisch funktionierende Maschine vor. Trennte gedanklich Leib und Seele, Hard- und Software, wenn man so will. Seine Sicht herrscht im Wesentlichen bis heute vor. „Dann haben wir angefangen, zu reparieren“, sagt Matthias Redder, medizinischer Leiter des Zentrums für Arbeitsmedizin in Iserlohn.

Warum auch nicht? Ein Beinbruch musste repariert werden, sonst wäre der Bauer in Notzeiten gestorben, fährt Redder fort. Doch die Ansprüche haben sich geändert. „Kein Mensch würde heute versuchen, einen Porsche 20 Jahre lang ohne Ölwechsel zu fahren.“

Und um dem Reigen bildhafter Vergleiche ein vorläufiges Ende zu setzen: Worum es hier geht, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, dass Krankenkassen für teure Maschinenmedizin aufkommen, Ultraschall, EKG, Röntgen, CT, MRT, PET. Weniger aber für Prävention. Für Therapien, Sprechstunden, Beratung. Für den „Ölwechsel“ an der Mensch-Maschine, um eingangs erwähnte Bilder doch noch mal aufzugreifen.

Aus Sicht von Redder, Facharzt für Arbeitsmedizin, ist die Antwort anscheinend eindeutig. Er sagt: „Es gibt nichts, was man nicht präventiv behandeln kann.“ Übergewicht, Rauchen, Trinkverhalten, Ernährung, Rücken und Herz – am Ende allerdings ist alles dies mit Investitionen verbunden.

Und bislang wird im Gesundheitssystem wohl eben eher repariert als investiert. „Das zu ändern, wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so Redder.

Nutzen von Prävention lässtsich nur schwer berechnen

Doch soll auch in deutschen Landen die Medizin trotz eines allgemein vergleichsweise sozialen Gesundheitssystems möglichst kostendeckend sein. „Man stelle sich mal vor, die Feuerwehr würde nur für gelöschte Brände bezahlt“, kritisiert der Arbeitsmediziner. Doch lasse sich der Nutzen von Prävention eben nicht einfach und klar berechnen.

Trotz der grundsätzlichen Kritik ist aber das Thema Prävention dennoch eines, was auch im Bereich Arbeitsmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnt. „Vor 20 Jahren war Arbeitsmedizin kaum mehr als Hör- und Sehtest“, sagt Redder. Nun spiele Vorsorge eine größere Rolle. Was tun bei Lärm, Arbeit mit Chlor, Lösungsmitteln oder Asbest? Oder bevor jemand zu stark an Leibesfülle zunimmt. „Wenn ich jemanden sehe, der 20 ist, zehn Kilo Übergewicht hat und eine Schachtel am Tag raucht, weiß ich: Jetzt geht das gut, in 30 Jahren wird er Probleme bekommen.“ Der Vorteil des Arbeitsmediziners sei es, dass er diesen Menschen nicht erst begegne, wenn die Probleme da sind, sondern vorher.

Das Beobachten der Psyche allerdings, die häufig ursächlich für körperliche Beschwerden vom Unwohlsein bis zu Rückenschmerzen ist – „das sprengt einfach den zeitlichen Rahmen“, sagt Redder. Ohnehin seien Häufungen von Diagnosen auch Schwankungen unterlegen. Aktuell sind jene ausgelöst von psychischen Belastungen auf dem Vormarsch. „Krankheit ist auch, was der Arzt aufschreibt, was sie ist. Die Wahrnehmung hängt auch vom Zeitgeist ab.“ So ließen sich etwa Rückenschäden als 100-prozentige Rückenschäden „codieren“. Als orthopädische Diagnose. Oder eben als 40 oder 60 Prozent psychisch bedingt. Allgemein lasse sich anhand von Krankenständen oder Klagen häufig ableiten, woran es in einem Betrieb hakt. Dann etwa verweise er beispielsweise ans Psychologische Beratungszentrum (wie in der vorherigen Folge berichtet).

„Die Belastungen sind andere als früher“

Schlechte Atmosphäre als Belastung im Job – „wenn der oberste Chef mies ist, versaut das eine Firma bis unten hin“, sagt Redder. „Je mehr jemand zu sagen hat, desto mehr kann er verderben.“

Allgemein müsse laut Redder jeder Betrieb für jeden Arbeitsplatz eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung vorweisen können. Selbst erhoben oder durch fachkundige Personen. Auch psychische Belastungen spielen hier eine Rolle, bleiben in der Praxis aber häufig auf der Strecke.

Um schlechte psychologische Strukturen im Betrieb aufzulösen, gebe es aber zum Beispiel spezielle psychologische Unternehmensberater. Für manches Unternehmen aber immer noch Neuland. „Die Belastungen sind andere als früher“, sagt Redder. Ob der Druck auf die Psyche heute grundsätzlich größer sei, könne er aber nicht belegen.

Zu 99 Prozent sind es Firmen und Personalbüros, die sich an das Zen­trum für Arbeitsmedizin wenden. Was viele nicht wissen: Auch als Einzelperson ist das grundsätzlich möglich. Vorgesetzter, Betriebsarzt und Betriebsrat, danach Arbeitsschutz und Berufsgenossenschaft – an diese Reihenfolge sollten sich Menschen, denen ihr Job gesundheitlich zusetzt, üblicherweise halten, um eine Lösung herbeizuführen.