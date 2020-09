Wahllokal des Bezirks 8 ist die Grundschule Gerlingsen

Iserlohn. Auch die Bürgerinnen und Bürger vom Nußberg machen ihre Kreuze in der Einrichtung am Sonnenbrink.

Im Wahlbezirk 8 Gerling­sen/Nußberg gibt es keine Veränderungen beim Wahllokal, die Bürgerinnen und Bürger können weiterhin, neben der Briefwahl, ihre Stimmzettel in der Grundschule Gerlingsen abgeben.

Lidia Remisch (Listenplatz 17) ist seit 2006 Mitglied der SPD, sachkundige Bürgerin, Mitglied im Integrationsrat und seit 2018 Mitglied des Stadtrats. Die 59-jährige Schneiderin engagiert sich als Integrationsbegleiterin, im Vorstand der Gemeinschaft der Deutschen aus Russland und im Stadtteil Gerlingsen. Ihre Ziele: Erhalt der Grundschule Gerlingsen/Nußberg, Quartiersmanagement im Wohngebiet und die Abschaffung der Kita-Gebühren. Sparen könne die Stadt durch energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden, keinesfalls aber durch Einschnitte bei Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen.

Christian Anemüller (Listenplatz 22) ist sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen und tritt für die CDU an. Der 39-jährige Diplom-Finanzwirt engagiert sich ehrenamtlich als Betreuer. Anemüller nennt als Ziele die Erhaltung und Weiterentwicklung einer belebten Innenstadt, die Förderung gut ausgestatteter Schulen sowie solide Finanzen. Vor allem bei neuen Projekten müsse die Stadt Sparpotenziale nutzen, Sparmaßnahmen, die Menschen unmittelbar treffen, sieht er als schwierig. Christian Anemüllers Wunsch für Iserlohn: „Neue Freiräume und Möglichkeiten.“

Marion Bischof (ohne Listenplatz) engagiert sich für Flüchtlinge, im Friedensplenum und tritt bei der Kommunalwahl für „Die Linke“ an. Die 51-jährige Krankenschwester und Diplom-Sozialarbeiterin nennt ein Ziel für die Kommunalpolitik: „Das nachhaltige Wohl aller Menschen – nicht finanzielle Erwägungen – sollte bei allen politischen Entscheidungen handlungsleitend sein.“ Für Iserlohn wünscht sie sich, dass ein gutes Klima erhalten bleibt, sowohl in der Natur als auch im Umgang miteinander. Im sozialpolitischen Bereich dürfe nicht gespart werden.

Jean-Marco Alameddine (Listenplatz 24) ist Mitglied der jungen Liberalen und tritt für die FDP an. Der 24-jährige Doktorand engagiert sich bei der freiwilligen Feuerwehr und wünscht sich für Iserlohn, dass die Stadt „enkelfit für die kommenden Generationen gemacht wird“. Zu seinen Zielen zählt die Förderung der Schulen zu einem starken Bildungsstandort in Iserlohn, Kooperationen mit Hochschulen und verbesserte Angebote für junge Iserlohnerinnen und Iserlohner. Wo nicht gespart werden kann: „Wer bei der Feuerwehr spart, spart an der falschen Stelle!“

Klaus Laatsch (Listenplatz 1) ist Sprecher der AfD des Märkischen Kreises, wurde 1977 geboren und ist Elektriker. Von der AfD liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Antworten auf die Kandidaten-Fragebögen vor.

Tanja Klüppel (Listenplatz 12) tritt für die UWG an. Die 30-jährige medizinische Fachangestellte nennt als Ziele den Erhalt der Schulvielfalt, Verbesserung der Schulen, Gesundheitsversorgung in der ganzen Stadt und ein besseres Stadtbild.

Johanna Windisch (ohne Listenplatz) tritt für Bündnis 90/Die Grünen an. Die Lehrerin wurde 1983 geboren. Von ihr liegen ebenfalls keine Antworten auf den Fragebogen vor.

Christian Kohlstädt (Listenplatz 7) ist Vorstandsmitglied der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ und engagierte sich zuvor bei der Initiative „Rettet den Ortlohnpark“. Der 41-jährige Elektrotechniker und Umweltbeauftragte wünscht sich eine Stärkung der Nahversorgung am Gerlingser Platz sowie eine Verbesserung der Infrastruktur mit seniorengerechten Angeboten. Außerdem sind seine Ziele mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz, ein ausgeglichener Aushalt sowie ein verbesserte Verkehrsanbindung von Gerlingsen zum Nußberg und der Ausbau des Radwegenetzes. Als Beispiele zum Sparen nennt er die Digitalisierung sowie eine Prüfung von Bauvorhaben.