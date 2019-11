Kalthof. Sponsoren und Ehrenamtliche stießen mit Glühwein und Punsch auf den Kalthofer Weihnachtsbaum an.

Vorfreude aufs Fest

Viele Kräfte aus der Vereinsgemeinschaft Kalkhof-Leckingsen-Refflingsen packten mit Unterstützung eines Hubsteigers mit an, um die fast neun Meter hohe Fichte vor dem Kalthof-Center mit Lichterketten und goldig glänzenden Paketen zu schmücken.

Vorsitzender Michael Maiwald bedankte sich bei der Spender-Familie Bongard aus Letmathe, die erneut den Weihnachtsbaum gestiftet hatte. „Das ist bereits der dritte Baum, den wir gestiftet haben. Für die nächsten drei Jahre haben wir noch weitere Bäume auf dem Piepers Kopf“, erklärte Matthias Bongard, der mit seinem Bruder Christian seit seiner Zeit beim THW eine besondere Beziehung zu Kalthof hat. „Wir finden das ehrenamtliche Engagement der Vereinsgemeinschaft gut und wollen das weiter unterstützen.“

Edith Bongard erinnerte daran, dass die Bäume vor rund 28 Jahren als Setzlinge aus dem Sauerland zunächst in den heimischen Garten an der Theodor-Hürth-Straße kamen, bevor sie nach dem Umpflanzen am Piepers Kopf ihre volle Pracht entfalten konnten. Friedhelm Kretschmer brachte den Weihnachtsbaum mit der Kettensäge in Form, so dass er in die Hülse passte. Außerdem fixierte er die Spitze, die beim Transport gelitten hatte. Für den Baumschmuck sorgte neben seinem Bauunternehmen die Mühlenapotheke, für den Strom die Firma Rentsch. Mit Punsch und Glühwein stießen die Beteiligten und Schaulustige nach getaner Arbeit an.