Von Bob Dylan bis zu den Waldstadtstiften

„Wir starten ins 13. Jahr und ich bin extrem zufrieden“, erklärt Andrea Reichart bei der Vorstellung des Jahresprogramms im Literaturhotel Franzosenhohl. Im Jahr 2008 ist für die gelernte Buchhändlerin ein Traum in Erfüllung gegangen, als Dr. Helmut Holzhauer das Literaturhotel am Danzweg eröffnet hatte. Seither betreut die studierte Literatur- und Sprachwissenschaftlerin und Autorin das literarische Programm im Literaturhotel, das neben Bestsellerautoren, Philosophen und Musikern auch heimischen Schriftstellergruppierungen wie dem Autorenkreis Ruhr- Mark seit Jahren ein Podium bietet.

„Bei jeder Lesung begrüßen wir neue Gäste, die noch nie da waren“, freut sich Andrea Reichart. Seit seiner Eröffnung habe sich das Literaturhotel zu „einem der bedeutendsten Literaturveranstalter mit großer Strahlkraft über die Region hinaus etabliert. Der Anteil der Gäste, die extra anreisen, ist gestiegen.“

Die literarische Winterpause am Franzosenhohl endet am Samstag, 8. Februar, mit der Lesung von Annette Wieners aus ihrem Buch „Das Mädchen aus der Severinstraße“. Der Roman um Maria Reimer, die Ende der 1930er Jahre am Rhein vor der Kamera Karriere macht und das frische Gesicht der Nazi-Propaganda wird, lehnt sich an die Familiengeschichte der Autorin an. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro inklusive eines Glases Sekt.

Am Freitag, 14. Februar, ist der Philosoph, Redner und Denkbegleiter Dr. Christoph Quarch zu Gast mit seinem Vortrag und seiner Lesung unter dem Titel „Das große Ja – Philosophische Wegweisung zum Sinn des Lebens“. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

In seiner ebenso fundierten wie fesselnden Romanbiografie „Und morgen eine neue Welt“ fächert der Bestsellerautor Tilman Röhrig die entscheidenden Jahre im Leben von Friedrich Engels auf, dessen Geburtstag sich im Jahr 2020 zum 200. Mal jährt. Die Lesung ist am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr.

Autorenkreis auf der Suche nach dem „Zauber der Natur“

Der Autorenkreis „Schreibzauber“ macht sich am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr mit unterhaltsamer Kurzprosa auf die Suche nach den „Zauber der Natur“ .

Fans kurzweiliger, frecher Liebesgeschichten sollten sich Samstag, 7. März, vormerken. Ursprünglich hatte die Mendener Tierärztin Lisa Keil ihren Roman „Bleib doch, wo ich bin“ nur als Geschenk für ihre Freundinnen geschrieben. Doch dann wurde das Taschenbuch ein Überraschungserfolg beim Fischer Verlag, weiß die frühere Hundebesitzerin Andrea Reichart, die die Autorin über diesen Umweg kennenlernte.

Der Iserlohner Henning Isenberg liest am 13. März um 18 Uhr aus seinem Historienroman „Der Fluch von Cölln“. Wie die beiden ersten Teile des „Friederich-Lieds“ spielt auch der dritte Roman wieder zwischen Rhein und Ruhr (wie berichtet) – für Freunde gut recherchierter historischer Romane mit Lokalkolorit.

Die Gitarristin Sabine Thielmann und der Schauspieler Kai Bettermann („Les Deux“) haben die literarische Liebeskunst durchforstet und die Fundstücke ebenso treffsicher wie humorvoll mit virtuosen Gitarrenkompositionen vereint. Am Samstag, 21. März, bieten sie ab 20 Uhr Texte von Molière über Anais Nin bis Ernst Jandl, von Pablo Neruda bis Walter von der Vogelweide, eingebettet in leidenschaftliche Gesänge und Gitarrenklänge Spaniens und Südamerikas. „Ein schwül-witziger Abend – nicht nur für Verliebte“, wirbt Andrea Reichart für das Duo.

Sven Görtz auf den Spuren einer Musiker-Legende

Bob Dylan ist eine Legende, nicht nur der Musik, auch der Literatur. Er war Protestsänger, die Ikone der Avantgarde und Countrysänger in den 1960ern, neugeborener Christ Ende der 1970er, eine Parodie seiner selbst Mitte der 1980er und erhielt vor wenigen Jahren als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur. Sven Görtz, der mit seinem Programm über Leonard Cohen im Literaturhotel begeisterte, singt am Samstag, 28. März, ab 20 Uhr in seinem Programm „Bob Dylan - Rätsel und Legende. Seine Songs und sein Leben“ eine Auswahl der besten Dylan-Songs, erzählt die Geschichten hinter den Liedern und skizziert die wichtigsten Stationen im bewegten Leben des Songwriters. Dafür gibt es nur noch wenige Restkarten.

„Wenn du erst mal im Geschäft bist, kannst du dir alles erlauben.“ Fakt oder Vorurteil? Vermeintliche Sieger gegen neidische Moralapostel? Manche Menschen scheinen mit Regelbrüchen ständig davonzukommen. Ist das tatsächlich so? Oder holt das Schicksal sie am Ende doch ein? Die Autorengruppe „Waldstadtstifte“ am Freitag, 3. April, um 18 Uhr geht in ihren Texten diesen Fragen auf den Grund.

Die Autorengruppe SiebenSchreiber (aus Wegberg) stellt sich am Freitag, 24. April, ab 18 Uhr vor mit Beiträgen zum Thema „Blickwinkel“.

Bestseller-Stündchen mit Tipps fürs Lesevergnügen

Wer zwischendurch abends nur mal für ein Stündchen etwas Literaturluft schnuppern will, dem seien die kurzweiligen Bestseller-Stündchen mit Andrea Reichart empfohlen zu folgenden Mittwoch-Terminen: 12. und 26. Februar, 11. und 25. März, 22. April, 6. Mai sowie am 17. Juni, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Dazu ist der Eintritt frei, aber eine Anmeldung erforderlich. Die Autorin verschafft einen Überblick über Neuerscheinungen und gibt Tipps fürs heimische Lesevergnügen.

Karten zu allen Veranstaltungen können telefonisch unter oder per E-Mail unter info@literaturhotel-franzosenhohl.de reserviert werden. Das Programmheft des Literaturhotels Franzosenhohl für das Jahr 2020 ist soeben erschienen. Alle Termine sind abrufbar über die Webseite des Literaturhotels: www.literaturhotel-franzosenhohl.de.