Iserlohner Arzt: Vom Nationalsozialisten zum Pazifisten

Fritz Katz muss eine bemerkenswerte und interessante Persönlichkeit gewesen sein. Viele Talente, Neigungen und Interessen haben sich da vereinigt. „Er hat Cello gespielt, sprach fließend Russisch und war als Übersetzer tätig, und er hat Limericks geschrieben“, sagt Wolf R. Seltmann.

Der Grund, warum sich der Iserlohner Heimatforscher eingehend mit dem Leben des Iserlohner Hals-, Nasen- und Ohrenarztes Dr. Fritz Katz beschäftigt hat, ist aber, dass er mit seiner Entwicklung von einem der führenden Nationalsozialisten Iserlohns zu einem couragierten Pazifisten in der Nachkriegszeit sehr deutlich – nicht nur in Iserlohn, sondern in ganz Deutschland – hervorsticht. „Er ist einer der ganz wenigen Ärzte, die diese Kehrtwende so eindeutig vorgenommen haben“, sagt Wolf Seltmann. Bundesweit gebe es da nur eine Handvoll.

Die intensive Beschäftigung mit der Geschichte Iserlohns, eingebettet in den übergeordneten historischen Zusammenhang, ist eine Art Lebenselixier für den 81-jährigen Seltmann. Täglich sitzt er am Vormittag mehrere Stunden in seinem Arbeitszimmer umringt von Akten, Quellen und Büchern und steigt sehr tief in seine Geschichtsprojekte ein. Vor allem zu den konkreten Geschehnissen zum Kriegsende 1945 in Iserlohn hat er bereits bedeutende Forschungsarbeit geleistet. Zuletzt hatte er begonnen sich mit der Iserlohner Medizingeschichte im Dritten Reich zu beschäftigen. Der Streit um die Beurteilung der Arbeit des Iserlohner Frauenarztes Hugo Fuchs am Bethanien-Krankenhaus sei 2012 der Auslöser gewesen.

Akten, Schriften und Interviews mit Zeitzeugen

Seltmann, selbst ein Sohn eines Arztes der damaligen Zeit, stieg in die Recherche ein und stieß auf diesen bemerkenswerten Arzt namens Fritz Katz, zu dem es bisher noch keine eigene Studie gab, für den er aber sein eigentliches Vorhaben unterbrach. Fünf Jahre hat er zu Katz geforscht, hat seine Schriften und Sekundärliteratur studiert, hat Zeitzeugen und Verwandte befragt, hat Akten ausgewertet und in Archiven gesucht. Gefunden hat er eine Persönlichkeit, die, wie er sagt, aus der politischen Kultur Iserlohns eigentlich nicht wegzudenken ist.

Abitur am MGI, Assistenzarzt an der Charité

Geboren wurde Fritz Katz 1900 in Iserlohn. Nach dem Abitur am MGI und dem Medizinstudium in Marburg war er ab 1925 zunächst als Assistenzarzt in der Berliner Charité tätig. 1931 kehrte er dann nach Iserlohn zurück und eröffnete an der Treppenstraße seine eigene Praxis als HNO-Arzt. Direkt mit seiner Rückkehr nach Iserlohn wurde er schon vor der Machtergreifung einer der führenden NS-Männer in der Waldstadt. Er wurde Ortsgruppenführer und Fraktionsvorsitzender der NSDAP im Stadtrat.

Interessant ist, dass er sich schon im Laufe der 30er-Jahre von der Politik ab- und als Protestant der bekennenden Kirche zugewandt hat, die sich anders als die vorherrschende Deutsche Evangelische Kirche in der damaligen Zeit in einer gewissen Opposition zum Nationalsozialismus befand.

Hauptquelle zu dieser frühen und sicherlich nicht bequemen Abkehr vom Nationalsozialismus ist Fritz Katz’ eigenes Schreiben zur Entnazifizierung, die natürlich kritisch zu sehen und möglicherweise geschönt sei, wie Wolf Seltmann sagt. Die Darstellung decke sich aber mit der Tatsache, dass Katz, als die NSDAP-Ortsgruppe Iserlohn geteilt wurde, nicht mehr als Ortsgruppenführer auftaucht, und er ab 1935 auch nicht mehr im Stadtrat saß.

Beratung von Kriegsdienstverweigerern

Nach dem Krieg hat sich Katz, der seine Praxis an der Treppenstraße fortführte, dann vollends zum Pazifisten gewandelt. Er trat den Quäken bei, die sich in hohem Maße sozial engagierten. Er veröffentlichte friedenspolitische Schriften und hielt Vorträge, die in der ganzen Friedensbewegung auch über die Grenzen der damaligen Bundesrepublik hinaus wahrgenommen wurden. Und Katz beriet in Iserlohn junge Wehrdienstverweigerer. Damit habe er sich deutlich vom Lebenswege der meisten anderen Ärzte aus der NS-Zeit abgehoben, die im Grunde weiter gemacht haben, als sei nichts gewesen. „Katz hat aber nicht einfach weiter gemacht“, sagt Seltmann. „Er hat seine Lehren aus den Erfahrungen des Krieges gezogen und hat sich politisch engagiert.“

Forschungen zur Medizingeschichte fortsetzen

Bis heute sei die Aufarbeitung und die Rolle der Mediziner im Dritten Reich im Grunde ein blinder Fleck in der Geschichtsschreibung, weswegen sich Seltmann nun auch direkt an die Arbeit macht, um die Iserlohner Verhältnisse zu erforschen. Zwangssterilisationen, Krankenmord, Umgang mit schwangeren Zwangsarbeiterinnen, Abtreibungen oder auch Handel mit Verhütungsmitteln – lange Zeit habe sich niemand mit diesen Dingen auseinandersetzen wollen. Zumal es nicht nur um leitende Ärzte wie Hugo Fuchs gehe, sondern auch um Gutachter, Krankenschwestern, Pflegern und am Ende auch um Iserlohner Opfer, die an anderen Orten zu Tode gekommen sind. Ein ausgesprochen komplexes Thema, in das sich Wolf Seltmann derzeit vertieft.

Und dahinter warten schon die Aktenordner und Schriften, die er zum Leben des ersten Iserlohner Bürgermeisters Werner Jacobi auswerten will. An Arbeit und an Plänen mangelt es im Arbeitszimmer von Wolf Seltmann nicht.

Das Buch „Vom Nationalsozialisten zum Pazifisten – Die politische Biografie des Iserlohner HNO-Arztes Dr. Fritz Katz“ ist jetzt in einer Auflage von 250 Stück von der Iserlohner Druckerei Uwe Nolte gedruckt worden. Die 99 Seiten starke brochierte Studie im DIN-A4-Format gibt es in der Bahnhofsbuchhandlung. Das Friedensplenum Iserlohn hat sich an den Druckkosten beteiligt.