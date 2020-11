Volkstrauertag: Bleibt alles anders – dank Corona

Iserlohn. Der Volkstrauertag ist ein stiller Feiertag. So ruhig wie in diesem Jahr war das Gedenken an Kriegstote und Gewaltopfer aber wohl noch nie.

Einen neuen Job anzutreten ist schon anstrengend genug. Aber mit einer Bürgerschaft im Lockdown durch eine weltweite Pandemie zu starten, das ist etwas Besonderes – nicht nur für Michael Joithe, sondern für alle neuen Bürgermeister, die nach den Kommunalwahlen ihren Job angetreten haben.

Auch der Volkstrauertag ist eine zweigeteilte Aufführung. Am großen Gedenkquader des Gräberfeldes auf dem Hauptfriedhof liegen drei Gedenkkränze. Keine Gäste, kein Gesang, keine Ansprache. Die kommt – wie schon am 9. November zum Gedenken an die jüdischen Opfer in der Reichspogromnacht 1938 – aus dem leeren Sitzungssaal des Rathauses.

Joithe Rede Volkstrauertag Foto: Stadt Iserlohn/Screenshot / IKZ

„Am Volkstrauertag wird nicht nur der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht“, so Joithe in seiner Videobotschaft, „sondern aller Toten von Kriegen, von Gewaltherrschaft und Terrorismus.“ Ein wichtiger Zusatz, der sich auf dem Hauptfriedhof nicht direkt erschließt, da die Kränze nur vor dem Schriftzug „1939-1945“ platziert sind.

Denn auch, wenn die Zahl der Toten im Zweiten Weltkrieg immer besser beziffert werden kann, sind es doch deutlich mehr Menschen, die bis zum heutigen Tag durch kriegerische oder diktatorische Gewalt ihr Leben verlieren. „Wir gedenken einer unglaublichen Zahl von Opfern, die unser Vorstellungsvermögen weit übersteigt“, so der Bürgermeister weiter.

Die Umstände, die uns der erneute Lockdown zum Volkstrauertag beschert hat, unterstreichen den traurigen Anlass noch einmal zusätzlich. Denn die Menschen, die Europa noch als Kriegsschauplatz und nicht als Union – die zwar mit inneren Spannungen ringt – kennen, werden immer weniger. Tage, an denen wir uns an Kriege und Gewalt erinnern, werden wichtiger.

„Wir erinnern uns. Und diese Erinnerungen sind es, die und prägen“, sagt Joithe. „Denn nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen und so eine bessere Zukunft gestalten.“