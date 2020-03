Die Absagen oder Verschiebungen zahlreicher Messen und Geschäftstermine wirken sich auch auf die Iserlohner Hotel- und Gastronomiebetriebe negativ aus. Allein in Dortmund wurden wegen Corona-Gefahr und des Verbots von Großveranstaltungen zuletzt unter anderem die Baumesse, das „TasteFest“, die Auto-Welt, die „Creativa“ sowie die Back- und Tortenmesse verschoben. Auch die allgemeine Reisebereitschaft ist derzeit rückläufig.

Ilir Mulaku, Geschäftsführer von Stadthotel, „Campus Garden“ und des Steakhauses „El Toro“ gibt den Rückgang im Übernachtungsbereich mit bis zu 40 Prozent an, wobei ein Großteil davon auf Gäste aus dem Ausland entfalle. „Die großen Städte trifft es noch härter, da sind es 70 bis 80 Prozent.“

Die Ungewissheit – das ist die große Gefahr

Weniger deutlich sei der Rückgang im Gastronomiesektor, Mulaku spricht von vielleicht zehn Prozent. Die Ungewissheit, wie es mit Corona weitergeht – „das ist eine große Gefahr für die Hotel- und Gastronomiebranche, die einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist“, fürchtet Mulaku, der hofft, dass der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sich erfolgreich für Hilfen aus der Politik stark macht. Die von der Großen Koalition auf den Weg gebrachten Erleichterungen bei der Kurzarbeit sieht er da als keine große Hilfe an: „Das funktioniert in Fabriken, in Hotels geht das schlecht.“

Über einen Rückgang von Buchungen klagt auch das Hotel Engelbert. „25 Prozent“, schätzt Rezeptionistin Dorothee Niemeier. Zuletzt seien kurzfristig 15 Zimmer für zwei Nächte storniert worden, dazu 25 Zimmer im Mai. Grund seien die erwähnten Absagen von Messen oder Vertrieblertreffen. Das Hotel liegt nahe zum Bahnhof – und somit im Einzugsgebiet der abgesagten Großveranstaltungen. „Für ein privat geführtes relativ kleines Hotel ist das harter Tobak“, sagt sie. Die Sorgen seien groß – „im Moment funktioniert es aber noch“.

„Selbstverständlich spüren auch wir die Folgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Noch ist es aber zu früh, die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen im Detail abschätzen zu können“, heißt es in einer Mitteilung vom Romantikhotel Neuhaus. Man habe glücklicherweise viele Gäste aus der Region. „Wir haben allerdings auch Feierlichkeiten, die abgesagt wurden.“ Bei den Geschäftsreisenden seien die Rückgänge deutlich gravierender. „Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ergreifen wir Maßnahmen, um Gäste und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Hierzu zählen der Einsatz von desinfizierenden Reinigungsmitteln und eine Erhöhung der Reinigungsintervalle.“ Zudem seien die Mitarbeiter sensibilisiert worden.

Auch Marcel Rüb, Inhaber des „Sauerländer Hofes“, stellt in den letzten beiden Wochen einen Gästerückgang fest – ebenfalls um geschätzte 25 Prozent. „Eigentlich seit es die ersten Verdachtsfälle gab“, sagt er. Für die Zukunft sieht er „ein großes Fragezeichen. Nicht nur für unsere Branche“.

Italo Faoro, italienischstämmiger Leiter der Trattoria Garibaldi im Stadthotel, sieht in der aktuellen „Angst und Panik“ für die Branche eine ähnliche Gefahr wie das Virus selbst und fürchtet, dass sich Vorbehalte auch gegen italienische Gas­tronomen richten könnten, weil die Ausbreitung in Italien so stark ist. Absurd, wie er meint: „Wir bekommen nicht mal Lieferungen aus dem Ausland, kaufen in der Umgebung.“

Dragan Martinic, Inhaber des Restaurants „Danzturm“, berichtet von bisher erst einer ganz konkreten Absage wegen der Sorge vor Corona – eine Gesellschaft mit 17 Leuten. „Ansonsten erfahre ich die Gründe natürlich nicht immer.“ Insgesamt seinen es „unwesentlich weniger“ Gastbesuche seit den ersten Fällen in Deutschland.

Mehr Spender für Desinfektionsmittel

Sowohl die Hoteliers als auch Gastronomen gaben an, verstärkt Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt zu haben und auch über Vorräte zu verfügen. Anfragen über die Entwicklung der Gästezahlen bei Literaturhotel und beim „VierJahreszeiten“ am Dienstag und Mittwoch blieben unbeantwortet. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die aktuellen Entwicklungen auch ihr Geschäft beeinträchtigen.