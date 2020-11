Vielleicht „lange Donnerstage“ in der Iserlohner Innenstadt?

Den Wunsch, einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent anzubieten, hätten die Iserlohner Einzelhändler schon gehabt. Doch Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, erinnert sich noch gut und vor allem unangenehm an die kurzfristig notwendig gewordene Absage des Verkaufssonntags im Oktober. Angesichts der Verdi-Klage und der Untersagung durch das Oberverwaltungsgericht Münster hätten die Iserlohner Kaufleute noch keinen neuen Verkaufssonntag konkret angedacht. „Solange da kein positives Urteil gefällt wird, brauchen wir keine verkaufsoffenen Sonntage zu planen“, formuliert der Sportfachhändler, der im Verein 40 Mitgliedsbetriebe vertritt.

Dass Verdi nun auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Klage gegen die Coronaschutzverordnung des Landes eingereicht hat, die fünf solcher Einkaufssonntage im Advent und zu Jahresbeginn ermöglichen sollte, um „Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kundenandrang an den Wochenenden vor und nach Weihnachten“ zu vermeiden, habe Hellhake keineswegs verwundert. „Das war eigentlich zu erwarten“, sagt er und berichtet von seinem erfolglosen Versuch, mit dem Hagener Verdi-Büro in Südwestfalen einen Kompromiss zu erreichen. Mit der zuständigen Gewerkschaftssekretärin, die in dem Punkt grundsätzliche Ablehnung erkennen ließ, habe er eine halbe Stunde telefoniert. Ein Gespräch mit dem Hagener Verdi-Geschäftsführer sei bislang nicht zustande gekommen.

Stattdessen will die Werbegemeinschaft nun andere Ideen entwickeln und realisieren, um für die Kunden Impulse zu liefern, ihre Einkäufe in der Vorweihnachtszeit in den lokalen Geschäften zu tätigen. Über eine Idee soll heute nach Möglichkeit in der Ratssitzung entschieden werden: An den Adventssamstagen, so der Wunsch der Händler, soll im Iserlohner Innenstadtbereich kostenfrei geparkt werden.

Mehr Deko und einheitliche Kernöffnungszeiten im Advent

Bereits in der Umsetzung ist der Wunsch der Werbegemeinschaft, wegen des fehlenden Weihnachtsmarktes in diesem Jahr zusätzliche Weihnachtsdeko in der Fußgängerzone anzubringen. Das Stadtmarketing hat hier bereits zusätzliche, wenn möglich beleuchtete Tannenbäume angekündigt. Die Werbegemeinschaft will selbst rund 130 Strahler aus dem eigenen Bestand verteilen, damit die Kaufleute im eigenen Umfeld die Weihnachtsatmosphäre verstärken können.

„Wir brauchen Frequenz, wir müssen Ideen entwickeln und im Rahmen der Möglichkeiten ein bisschen Leben in die Stadt bringen“, sagt Volker Hellhake, der berichtet, dass die jüngst eingeführte Maskenpflicht in der Fußgängerzone ein „spürbares Hemmnis“ für die Kunden darstelle. Konkret will der Vorstand in den nächsten Tagen die Händler anschreiben und für einheitliche Kernöffnungszeiten aller Einzelhändler im Advent werben, jeweils von 10 bis 18 Uhr von Montag bis Samstag.

In der Hoffnung, ein besonderes Einkaufserlebnis auch in diesen Zeiten anzubieten, visiert Hellhake statt des Sonntags nun einen anderen Wochentag an: „Fast jeder hat die langen Donnerstage noch auf dem Schirm, die damals gut gelaufen sind.“ Damals, das war Anfang der 90er Jahre vor der Lockerung des Ladenschlussgesetzes, und sorgte dafür, dass die Geschäfte an dem Wochentag statt bis 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr öffnen durften – über Jahre ein Erfolg. „Wenn die Großen mitmachen, sollten wir das vor Weihnachten andenken“, erklärt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Entsprechende Gespräche stünden noch aus, doch dass etwas geschehen müsse, sei in der jetzigen Situation eigentlich allen im Einzelhandel klar. Außerdem kann er sich vorstellen, kleine Aktionen vor den Läden anzubieten, eventuell kleine Verkaufsstände mit Süßem oder Heißgetränken zum Mitnehmen. Doch ob das möglich sein werde, hänge auch von dem Entscheidungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und dem Fortgang der Coronapandemie ab.

Ganz insgesamt betont Hellhake, wie wichtig das Weihnachtsgeschäft für den Handel sei. „Manche müssen ein Viertel ihre Jahresumsatzes in den sechs Wochen vor Weihnachten machen“, sagt er, bei halbierten Umsätzen seien die Geschäfte nicht rentabel zu betreiben. Welche Auswirkungen Corona auf den lokalen Einzelhandel haben werde, sei im Moment schwierig zu beurteilen. „Die Zukunft des Handels wird im Frühjahr sichtbar“, betont der Vorsitzende und spielt damit auf mögliche Betriebsschließungen an. Das Thema Weihnachtseinkäufe dürften die Kunden dann längst vergessen haben.