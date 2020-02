VHS-Kurs zu Ernährungsplänen

Iserlohn. Sporttherapeutin Elke Hoffmeyer erklärt aktuelle Empfehlungen und gibt konkrete Hinweise zu Ernährungsplänen.

Wer gezielt seine Fitness oder sein Training mit Hilfe gesunder Ernährung unterstützen und nachhaltige Effekte erzielen möchte, erhält im VHS-Kurs „Sport und Ernährung – Empfehlungen, Tipps und Ernährungspläne“ wertvolle Informationen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Stadtbahnhof und umfasst insgesamt drei Termine. Sporttherapeutin Elke Hoffmeyer erklärt aktuelle Empfehlungen und gibt konkrete Hinweise zu Ernährungsplänen. Zusätzlich werden Trainingssequenzen in Kombination mit Erholungsphasen, der persönliche Kalorienbedarf, Nachbrenneffekt und sinnvolle Kombinationen von Lebensmitteln besprochen. Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 201_31100 nimmt die VHS, Bahnhofsplatz 2, 02371/217-1943, schriftlich per Anmeldekarte, online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen.