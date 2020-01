Verkaufsoffener Sonntag zum Fahrradfrühling

Der Iserlohner Fahrradfrühling wird nach seiner erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr 2020 mit einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag verbunden. Das kündigte der Leiter des Stadtmarketings, Dirk Matthiessen, an.

Beim Jahresempfang der Ortsvereine Hennen, Rheinen, Rheinermark und Drüpplingsen hatte Matthiessen nicht nur einen Einblick in die Arbeit seines insgesamt 14-köpfigen Teams (wir berichteten), sondern auch einen Ausblick auf das Jahr und die bisher geplanten Veranstaltungen gegeben wie ein Benefiz-Open-Air- Konzert der Big Band der Bundeswehr am Donnerstag, 4. Juni, auf dem Fritz-Kühn-Platz.

Der Fahrradfrühling findet indes durch die Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag, bei dem wie stets alle Händler wieder angesprochen sind, durch eine Öffnung ihres Geschäfts ihren Teil zum Gelingen beizutragen, zum spätestmöglichen Zeitpunkt, am Sonntag, 14. Juni, und damit eine Woche vor Sommerbeginn statt. „Wir brauchen einen gewissen Mindestabstand zum traditionellen verkaufsoffenen Sonntag beim 42. Autosalon am 3. Mai“, erklärte Matthiessen auf Nachfrage, warum die Veranstaltung nicht erneut im Mai stattfindet.

Gutachten soll Argumente für Genehmigung liefern

Seitens der Kaufleute gebe es zudem noch den Wunsch nach einem verkaufsoffenen Sonntag im Advent. Bei der Genehmigung helfen solle künftig das Einzelhandelsgutachten für die Innenstadt, dessen Entwurf inzwischen vorliege und bei dem man eben unter anderem zur Vorgabe gemacht habe, dass es „einfachere Verfahren in der Argumentation“ für die verkaufsoffenen Sonntage geben solle. Bei dem Thema hinke die Iserlohner City auch noch ein bisschen hinterher. Da seien die Letmather erfolgreicher. „Da müssen wir ein bisschen aufholen. Dafür habe wir nun entsprechend Futter bekommen.“

30 von 200 Objekten in der Innenstadt stehen leer

Um den Leerstand in der Iserlohner Innenstadt zu verringern – aktuell seien davon rund 30 von knapp über 200 geschäftlichen Objekten betroffen –, möchte Matthiessen in diesem Jahr zusammen mit den Eigentümern und Geschäftsinhabern einen digitalen „Branchenatlas“ oder Einkaufsführer schaffen. „Dabei haben Sie die Möglichkeit, einen virtuellen Stadtrundgang mit Markenfinder und aktuellen Angeboten dahinter zu legen, um online die Besucher darauf vorzubereiten, was sie im Offline-Handel erwartet.“ Weil man das Ganze eben von der funktionierende Seite her betrachte, heiße es auch nicht „Leerstandsatlas“, obwohl es die Funktion haben werde und genau dafür da sein werde – und das mit Erfolg: Auch mit Hilfe dieses Instruments habe man an seiner bisherigen Wirkungsstätte in Pinneberg die Leerstandsquote um fünf Prozent senken können.

Beim Blick auf den Veranstaltungskalender für das Jahr, deren neue, gedruckte Version Matthiessen auch mit nach Hennen gebracht hatte, sei zudem eine Lücke Ende September/Anfang Oktober aufgefallen, die noch mit einem „Herbstevent“ geschlossen werden könnte – ob jetzt seitens oder „nur“ mit Unterstützung des Stadtmarketings sei noch offen.