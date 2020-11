Verbesserte Schülerbeförderung angestrebt

Der Märkische Kreis macht den Weg frei für die immer wieder angemahnten zusätzlichen Schülerbeförderungsmöglichkeiten. Wie berichtet, bereiten überfüllte Schulbusse Schülern wie Eltern und Schulträgern große Sorgen: Trotz Maskenpflicht und anderer Hygienemaßnahmen könnten sich Kinder und Jugendliche mit Covid-19 anstecken.

Der Kreis will nun zusammen mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft und heimischen Busunternehmen eine Verbesserung erreichen. Das verkündete Landrat Marco Voge am Freitagnachmittag auf dem Betriebsgelände des Busunternehmens Volker Bösert in Altena gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Angela Freimuth und Thorsten Schick – weil es sich um eine Förderung durch das NRW-Verkehrsministerium „für zusätzliche Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes“ im Land handelt.

Von den dafür aus Düsseldorf zugesagten 13,5 Millionen Euro Fördergeld für einen verbesserten Schülerverkehr sollen 350.000 Euro in den Märkischen Kreis fließen, berichtete Angela Freimuth (FDP). Sie lobte den Märkischen Kreis, dass er die Koordination dafür in Absprache mit der MVG und den Schulträgern, den Städten und Gemeinden übernehme.

Iserlohn hat bisher noch keinen Bedarf angemeldet

Stand Freitagmittag wird die Stadt Hemer ab 7. Dezember zwei Reisebusse des Iserlohner Unternehmens Reisedienst Fischer für den Schülerspezialverkehr einsetzen, die Stadt Halver ordert einen Reisebus und zwei Kleinbusse. Sie erhielt vom Kreis Musterunterlagen sowie den Kontakt zum Verkehrsunternehmen Busch. Mit der Stadt Lüdenscheid ist der Koordinator für den Öffentlichen Personennahverkehr, Markus Bruch, dazu im Gespräch. Die Stadt Iserlohn habe bisher noch keinen Bedarf angemeldet: „Hier will ich noch mal proaktiv nachfragen“, erklärte Bruch im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es kann aber auch mit dem gut ausgebauten MVG-Linienverkehr zusammenhängen.“ Er habe Verträge für den Schülerspezialverkehr ausgearbeitet und führe alle Verantwortlichen zusammen, Schulen, Schulträger und Busunternehmen. Der Koordinator hat Busunternehmen angeschrieben und danach den Städten und Gemeinden 13 weitere Reisebusse sowie fünf Kleinbusse für den Schülerverkehr angeboten. Die Gemeinde Schalksmühle wolle nächste Woche ihren Bedarf melden, berichtete er weiter.

Bereits seit dem 28. August seien wegen der Corona-Pandemie im Kreisgebiet zwölf Linienbusse zusätzlich eingesetzt worden, berichtete MVG-Aufsichtsratsvorsitzender Karsten Meininghaus.

Busunternehmer hatte Landrat auf Probleme hingewiesen

Ähnlich wie der Altenaer Busunternehmer Volker Bösert haben andere heimische Betriebe Alarm geschlagen, weil durch den Corona-Lockdown alle touristischen Busreisen weggefallen sind. Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung wollen daran mitwirken, dass die Reisebusse wieder auf die Straße kommen, machte CDU-Landtagsabgeordneter Thorsten Schick deutlich. Angela Freimuth sprach von einer „Win-Win-Situation für Schüler, Schulen, Schulträger und Busunternehmen“.

Volker Bösert freut sich, dass „endlich was in Gang gekommen ist“, nachdem er den neuen Landrat angeschrieben hatte. Bösert will jetzt zwei abgemeldete Busse schnell anmelden, um in die Schülerbeförderung einzusteigen..