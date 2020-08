Unruhiger Start in den Tag für Iserlohner Feuerwehr

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Iserlohn/Letmathe. Gut zu tun hatte die Iserlohner Feuerwehr am Mittwochmorgen.

Einen unruhigen Start in den Tag erlebte am Mittwoch die Iserlohner Feuerwehr. Nachdem zuvor schon innerhalb weniger Minuten mehrmals der Rettungsdienst gefragt war, wurde um kurz nach 7 Uhr nicht nur eine brennende Mülltonne an einer Haltestelle an der Hagener Straße in Letmathe, sondern vor allem eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Walter-Jost-Straße am Nußberg gemeldet.

Einsatzleiter Andreas Schoof, dessen 24-Stunden-Dienst eigentlich erst um 7.30 Uhr begann, rückte mit der Wachabteilung aus. Zugleich wurden auch die Löschgruppen Iserlohner Heide und Bremke alarmiert, die allerdings kurz darauf wieder zurückgerufen werden konnten. Denn vor Ort konnte die Berufsfeuerwehr keinen Rauch mehr entdecken. Bei der Nachfrage in der Nachbarschaft meldete sich eine Anwohnerin und konnte für Aufklärung sorgen: Sie hatte bereits früh am Morgen ihren Gasgrill für die bewusst länger dauernde Zubereitung von Fleisch angeworfen und dabei auch sogenannte Räucherchips verwendet. Die sollen nicht nur für das richtige Aroma sorgen, sondern riefen eben durch den starken Rauch auch besorgte Nachbarn auf den Plan. „Dass die sich bei einer solchen Beobachtung dann bei uns melden, ist absolut richtig“, freut sich Andreas Schoof über die Sensibilisierung der Bürger, auch angesichts der Waldbrandgefahr und der Thuja-Hecken in dem dicht bebauten Bereich an der Walter-Jost-Straße.

Nachdem die Blauröcke gerade wieder auf der Wache an der Dortmunder Straße eingerückt waren, mussten sie erneut los, diesmal ans Ende der Autobahn in Bilveringsen. Ein besorgter Autofahrer hatte beobachtet, dass aus den dort gelagerten gehäckselten Resten von Grünschnitten Qualm aufstieg und vermutete einen Brand. Auch dort musste die Feuerwehr aber nicht tätig werden, da es sich um Wasserdampf handelte, der sich durch die starke Sonneneinstrahlung auf den feuchten Rindenmulch gebildet hatte.

Löschen musste die Feuerwehr hingegen in der Nacht zu Mittwoch einen Pkw-Brand an der Hasenkampstraße. Beim Starten ihres Ford Ka bemerkte die Autofahrerin gegen 23.30 Uhr Qualm, der aus dem Motorraum aufstieg. Als sie die Motorhaube öffnete, schlugen ihr bereits Flammen entgegen.