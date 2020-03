Unnötige Besuche im Rathaus sollten vermieden werden

Iserlohn. Die Stadtverwaltung informiert über Alternativen zum Rathaus-Besuch.

Das Corona-Virus verbreitet sich immer weiter. Um sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor unnötiger Ansteckungsgefahr zu schützen, bittet die Stadt Iserlohn darum, die Rathäuser und städtischen Dienststellen nur in wirklich dringenden Angelegenheiten aufzusuchen.

Sicher lässt sich das eine oder andere Anliegen auch telefonisch klären. Zudem bietet die Stadt auf ihrer Internet-Seite unter www.iserlohn.de eine ganze Reihe von Online-Services an. Bürgerinnen und Bürger sollten prüfen, ob sie die von ihnen benötigte Dienstleistung auch online in Anspruch nehmen können, statt vor Ort Anträge oder ähnliches persönlich abzuholen oder einzureichen. Darüber hinaus sollte die Online-Terminvergabe beim Bürgerservice genutzt oder Termine telefonisch vereinbart werden. Auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung besteht die Möglichkeit, vorab telefonisch oder per E-Mail Termine zu verabreden.

Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst wurden ausführlich über Ansteckungsrisiken und entsprechende Hygienemaßnahmen informiert. Zudem wurden weitere interne Maßnahmen besprochen. Unter anderem sollen bis auf weiteres Außendiensttermine so weit wie möglich reduziert werden. Auch Dienstreisen dürfen nur dann wahrgenommen werden, wenn sie unvermeidbar sind und sich nicht verschieben lassen. Beim Besuch der Rathäuser und städtischen Einrichtungen weisen darüber hinaus Aushänge darauf hin, möglichst den Händedruck und damit einen möglichen Übertragungsweg von Viren zu vermeiden.