Uni Siegen soll Entwürfe liefern

Drei Tagesordnungspunkte am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung drehten sich direkt oder indirekt um das Thema „Digitaler Wissenscampus Iserlohn“. Zweifelsfrei ein Thema mit Wahlkampfqualitäten. Wer nun aber spitzfindige Nachfragen oder Kommentare aus unterschiedlichen Richtungen erwartet hatte, sah sich enttäuscht. Aber warum enttäuscht? Man kann das ja auch positiv sehen. Indirekt spielt für den „Campus“ die Standortfrage der Stadtbücherei (wir berichteten) eine Rolle, genauso das Betreiberkonzept für eine Veranstaltungshalle Alexanderhöhe. Und direkt kam das Thema in Gestalt einer Präsentation von Dr. Dagmar Lehmann (Abteilung Stadtentwicklung) zum Sachstand Wissenscampus daher.

Zur Standortsuche Stadtbücherei: Hier waren ja fünf Standorte betrachtet worden. Zum einen der jetzige Standort im Alten Rathaus, der aber wegen der mangelnden räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten am schlechtesten bewertet wird (Note 2,8 Punkte). Ebenfalls eher schlecht bewertet wird die Idee, einen gläsernen Baukörper auf dem Fritz-Kühn-Platz vor der Stadtmauer zu errichten. Der Haken an dieser architektonisch vielleicht nicht uninteressanten Lösung: Würde ein wirklich zeitgemäßes Raumprogramm für eine Stadtbücherei berücksichtigt, würde vermutlich vom gerade neu gestalteten Fritz-Kühn-Platz nicht mehr so schrecklich viel übrig bleiben, dafür geflossene Fördergelder könnten zurückgefordert werden (Note 3,6 Punkte). Nachgedacht wird auch über einen Standort im Bereich eben des Digitalen Wissenscampus. Platz scheint dort ausreichend vorhanden, und mit jedem weiterem Baustein – zudem einem durchaus greifbaren – würde ein Wissenscampus ja auch realistischer. Allerdings wird hier kritisch ins Feld geführt, dass ein Standort im Campus-Bereich sich negativ auf Laufkundschaft auswirken könnte (Note 4,0 Punkte). Zweitplatziert in der Drucksache der Verwaltung, die die Standortuntersuchungen zusammenfasst, ist der Parkplatz „Alte Post“/Baarstraße/Trift/Theodor-Heuss-Ring gegenüber dem Wichelhovenhaus. Zentral, genug Platz und gute Anbindung an den ÖPNV lauten hier die Pluspunkte (Note 4,3 Punkte). Die meisten Punkte erhielt der Standort Schillerplatzareal. Genug Platz im Zuge einer Neuentwicklung, gute ÖPNV-Anbindung, ausreichend öffentliche Parkplätze, hohe Zentralität, und Möglichkeiten einer Multifunktionalität (Note 4,4 Punkte).

Flexible Gestaltung vonNutzungen und Gebäuden

Stadtbaurat Thorsten Grote verdeutlichte, dass dies eine Analyse sei, die sich auf die Anforderungen eines attraktiven Büchereistandorts konzentriere und keinerlei Vorfestlegung darstelle, also auch nicht für oder gegen den Standort Digitaler Wissenscampus. Bei der weiteren Prüfung müssten mögliche Auswirkungen genauer untersucht werden. Beispiel Parkplatz „Alte Post“: Hier sei natürlich die Frage zu stellen, inwieweit es überhaupt vertretbar sei, einen nicht ganz unbedeutenden und beliebten innerstädtischen Parkplatz zu überplanen.

Zum Digitalen Wissenscampus im Bereich Alexanderhöhe/Bahnhof: Dr. Dagmar Lehmann nannte als Ziel des Projektes die „Entwicklung eines nachhaltigen Stadtquartiers an zentraler Stelle, welches die Schwerpunkte Digitalisierung und Stadtentwicklung umfasst und weiterentwickelt“. Wünschenswert sei eine flexible Gestaltung von Nutzungen, Gebäuden und Freiraum und die Kombination von Angeboten durch multifunktionale Raumgestaltung. Beispielsweise dadurch, dass ein Komplex als Veranstaltungshalle oder auch als Ratssaal fungieren könne oder die Themenfelder Rathaus/Stadtbücherei als Kombination entwickelt würden. Investitionen in Bildung und Wissenstransfer, die Stadt und Region attraktiver für junge Menschen machen oder die Vermittlung digitaler Kompetenzen werden als Zielsetzungen genannt. Zum Begriff „Campus“ stellte Dr. Lehmann klar, dass es hier um den ursprünglichen Bedeutungskern gehe, nämlich einem zusammenhängenden Komplex von Gebäuden. Und eben nicht um die gebräuchliche Verwendung zur Bezeichnung eines Universitätsgeländes. Erreicht werden solle die Verknüpfung einer innovativen Stadtentwicklung mit den Chancen der Digitalisierung. Im Rahmen einer Weiterentwicklung des Projektes soll es umfangreiche Kooperationen mit örtlichen Partnern, mit Fachexperten und Vertretern umliegender Einrichtungen geben. Eine wichtige Rolle spielen aber auch die Hochschulen vor Ort. Neben der Fachhochschule Südwestfalen ist das insbesondere die UE am Seilersee, mit der ein umfassender Kooperationsvertrag bereits unterschrieben wurde. Und eine Neuigkeit: Auch die Universität Siegen soll mit ins Boot kommen – in Gestalt des Studiengangs „Master Städtebau NRW“. So sollen dortige Studenten erste bauliche Entwürfe erarbeiten. Stattgefunden hat bereits eine Analyse der vorhandenen Flächengrößen. Ergebnis: Ein Rathaus mit einer Bruttogeschossfläche von 20.000 Quadratmetern könnte nördlich und südlich der Bahngleise verortet werden.

Manuel Huff (Die Linke) sagte, dass „wir hier sehr positive Dinge sehen“. Da es aber bei der Standortfrage für Stadtbücherei und Rathaus durchaus unterschiedliche Auffassungen gebe, müsse auch in Varianten gedacht werden. Also auch an einen Wissenscampus ohne Rathaus oder ohne Stadtbücherei. Karsten Meininghaus (CDU) zeigte sich „angetan“ von den vorgestellten ersten Schritten. „Ich habe einen guten Eindruck, dass hier tatsächlich Bewegung reinkommt“, sagte Meininghaus.

Sterne sind wichtig,aber nicht alles

Vor dem Hintergrund einer möglichen Projektförderung durch die Regionale 2025, das betonte auch Stadtbaurat Grote, sei es von Bedeutung, als nächstes den zweiten Regionale-Stern zu erhalten. Aber es gehe eben nicht nur darum, sich „Sterne an die Wand zu hängen“, sondern man müsse im Blick behalten, dass am Ende tatsächlich ein Projekt entsteht, „was wir dann auch umsetzen können und was Iserlohn nach vorne bringt“. Das sei eine schwierige Aufgabe, deren Lösung sich nicht in einem Lehrbuch finde. Als „Pfund zum Wuchern“ in Richtung Regionale bezeichnete es Grote, dass mittlerweile drei Hochschulen ins Boot geholt worden seien. Die Kooperation mit der Uni Siegen sorge dafür, dass bald auch „Greifbares“ präsentiert werden könne. Genau das hatte zuvor Harald Eufinger (Grüne) vermisst.

Vergleichsweise in kurzer Zeit war der Tagesordnungspunkt „Betreiberkonzept Veranstaltungshalle Alexanderhöhe“ abgehandelt, eine solche Halle ist ja ebenfalls ein möglicher Baustein für den Wissenscampus. Stadtbaurat Grote bestätigte, was die Heimatzeitung bereits angedeutet hatte: Das Papier liegt inzwischen im Rathaus vor, aktuell allerdings noch in Form eines Entwurfs. Das fertige Gutachten solle den Fraktionen noch vor dem Workshop der drei Ausschüsse Planung/Verkehr/Umwelt am 7. März zur Verfügung gestellt werden. Zum Tenor verriet Grote nichts.