Und wie prächtig blüht es jetzt bei Ihnen?

Iserlohn. Noch bis Mitte Juli läuft unsere Sommer-Leser-Aktion „#HeimatOase“. Mitmachen lohnt sich, es winkt ein 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz & Bau.

Um diese Zeit herum im vergangenen Jahr war es, als in der Waldstadt und drum herum viele Bürgerinnen und Bürger ihre sonst „rein privaten“ Gärten öffneten und jedermann zum Besuch einluden. „Die offenen Gärten im Ruhrbogen“ und „Garten Eden“ heißen zwei solcher Aktionstage, die in den vergangenen Jahren immer mehr Freunde gefunden haben. Man traf sich im Grünen, konnte übers gemeinsame Hobby fachsimpeln und dabei noch ein Stück Kuchen genießen. Doch in diesem Sommer ist eben alles ein bisschen anders, und auch diese Veranstaltungen wurden coronabedingt abgesagt.

#HeimatOase #HeimatOase

Wir freuen uns über beides: Videos und Fotografien

Deswegen haben wir gemeinsam mit den Stadtwerken Iserlohn als Heimatversorger die Aktion „#HeimatOase“ gestartet: Zeigen Sie uns und unseren Leserinnen und Lesern doch Ihre Gärten mal auf eine andere Weise! Schnappen Sie sich einfach Ihr Handy, und nehmen Sie uns mit auf einen virtuellen Rundgang durch Ihre grünen Paradiese! Am besten eignet sich dafür ein kleines Video, wobei Sie selbst gar nicht vor die Kamera müssen, sondern auch „aus dem Off“, also dem Hintergrund, Anmerkungen und Erklärungen geben können, wenn Sie das möchten. Wir freuen uns aber auch über fotografische Eindrücke.

Die ersten Beiträge sind bereits eingegangen, darunter auch das Video unserer Leserin Hildegard „Hildi“ Keusgen, die uns – sogar mit Musik untermalt – in ihre Heimatoase eintauchen lässt. Mit ihrem farbenfrohen Gruß startet nun also die Präsentation der „#HeimatOase“-Videos auf www.ikz-online.de, Facebook und Instagram. „Hildi“ gehört damit auch zu den ersten Leserinnen und Lesern, die die Chance haben, einen 250-Euro-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Hagebaumarkt Holz & Bau Iserlohn, zu gewinnen, den wir am Ende unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen. Also: Mitmachen, und mit etwas Glück sogar etwas gewinnen.

Noch ist es nicht zu spät, uns Ihre Videos oder Fotos zu schicken, denn erst in vier Wochen endet unsere Sommeraktion, und vielleicht bieten sich ja schon an diesem Wochenende bei schönem Wetter Gelegenheiten, die „Highlight“ Ihres Gartens einzufangen.

Ihre Videos oder Fotos schicken Sie bitte per E-Mail (z. B. über WeTransfer) an redaktion@ikz-online.de oder direkt bei Instagram an „ikzonline“, damit wir durch eine Veröffentlichung auf unseren Online-Kanälen Ihre Freude daran und darüber, was bei Ihnen grünt und blüht, weitergeben können.

Unter allen Einsendungen verlosen wir am Ende der Aktion den 250-Euro-Gutschein vom Hagebaumarkt Holz & Bau Iserlohn. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 15. Juli, da sich manches erst in den kommenden Wochen so richtig entwickelt und entfaltet.

Das #HeimatOase-Video von Hildegard Keusgen finden Sie auf www.ikz-online.de, bei Facebook und Instagram.