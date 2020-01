Vortrag Über das Immunsystem in der kalten Jahreszeit

Iserlohn. Jetzt starten wieder die Gesundheitsvorträge, die der Dienst „Continue“ in der Begegnungsstätte Sonnentreff am Sonnenweg 5a anbietet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über das Immunsystem in der kalten Jahreszeit

Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. Januar, statt. An dem Nachmittag wird die Heilpraktikerin Alexandra Roehder zum Thema „Das Immunsystem in der feucht-kalten Jahreszeit“ sprechen. Wie kann man es stärken und unterstützen? Dazu stellt sie pflanzliche und homöopathische Mittel vor und zeigt auf, wie man auf natürliche Weise gesund und fit durch den Winter kommt. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei.