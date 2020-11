Trotz Lockdown: Anna Baric eröffnet ihr „Cevapi“ in Iserlohn

Clubs, Diskotheken und Kneipen sind seit Montag geschlossen, auch Restaurants und Bars dürfen bis mindestens Ende November nicht mehr öffnen. Schwere Zeiten in der Gastro. Und dennoch gibt es Mutige, die genau jetzt – also mitten im Lockdown – ein Restaurant oder einen Imbiss eröffnen. So wie Anna Baric. Wieso sich die 26-Jährige zu diesem Schritt entschieden hat und welches Detail dafür den Ausschlag gegeben hat.

„Hätte es das Ausschankfenster nicht gegeben, hätte ich es nicht gemacht“, sagt Anna Baric. Sie meint damit den Schritt in die Selbstständigkeit, die Eröffnung ihres Imbisses „Cevapi“. Denn genau dazu hat sich die 26-Jährige entschieden – trotz Lockdown und Corona-Krise. „To Go können wir aber ja Essen anbieten“, sagt sie. Dass es dennoch eine mutige Entscheidung ist, ist ihr bewusst. Aber: „Wer kein Risiko eingeht, kann auch nicht gewinnen.“

Ideen für die Zeit nach Corona sind jede Menge da

Das Ladenlokal an der Laarstraße 9 – wo zuletzt der „Hot Wok“ und anschließend für ganz kurze Zeit ein Burger-Laden drin waren – habe sie schon länger im Blick gehabt. Als es dann endlich auf eBay auftauchte, griff sie sofort zu. „Ich habe nie gezögert“, sagt Anna Baric. Das Inventar habe sie größtenteils übernommen, einiges noch zusätzlich angeschafft.

Am 16. November will sie dann ihren Laden – in dem sich alles um den Balkan-Klassiker Cevapcici dreht – eröffnen. Erst einmal gibt es aufgrund der aktuellen Regelungen alle Speisen nur zum Mitnehmen, später soll man aber auch in dem Imbiss essen können. „Wir haben auch schon Pläne für die Zeit nach Corona“, sagt die 26-Jährige selbstbewusst. Dass sie so lange am Markt überleben wird, davon ist sie überzeugt. „Ich glaube an mein Konzept und traue es mir zu.“

Der Name Baric hat in Iserlohn eine lange Tradition

„Seitdem ich laufen kann, weiß ich, dass ich in die Gastro möchte. Ich bin da einfach reingeboren“, sagt Anna Baric. Ihre Eltern Mara und Pave dürften vielen Iserlohnern noch ein Begriff sein, über 40 Jahre waren sie in der Gastro-Szene tätig, zuletzt haben sie lange Zeit das „Braustübl“ in der Grüne betrieben. Mittlerweile genießen sie ihren Ruhestand in der kroatischen Heimat. Nun rückt mit Anna Baric also eine neue Generation nach. „Sie haben gesagt, ich sei verrückt, dass ich in der jetzigen Situation einen Imbiss auf mache. Aber eben auch, dass ich es später bereue, wenn ich es nicht probiere.“

Mix aus neuer und alter Generation der Balkanküche

Papa Pave hat seine Tochter auch bei de08n Rezepten unterstützt, ist dafür extra nach Deutschland gereist. „Wir haben alles durchgekocht und er hat mir viele Tipps gegeben“, erzählt Anna Baric, die versuchen möchte, die alte und neue Generation der kroatischen Küche miteinander zu verbinden. Neben dem klassischen Cevapcici, das im „Cevapi“ halal ist und somit aus Rind und Kalb besteht, gibt es deswegen noch eine mediterrane Variante und eine mit Chili-Cheese-Sauce und Jalapenos. „Wir haben also eine große Zielgruppe.“

Bis zur Neueröffnung sind noch ein paar Kleinigkeiten in dem Laden zu erledigen. Auch hier bekommt Anna Baric viel Unterstützung von Familie und Freunden. Ab Montag, 16. November, wird es dann ernst. Dann wird sich zeigen, ob es der richtige Schritt war, ausgerechnet im Lockdown einen Imbiss zu eröffnen. Anna Baric bleibt zuversichtlich: „Ich hoffe, dass der Mut, in Corona-Zeiten zu öffnen, belohnt wird.“