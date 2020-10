„Trotz Corona ein Stückchen Normalität“

Iserlohn. Die I 95-Verantwortlichen verzeichneten mehr als 31.000 Gäste im Heidebad und freuten sich über Lob und Dank während dieser besonderen Saison.

Über viel Lob und aufmunternde Worte dafür, dass man in der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr nicht resigniert und abgewartet hatte, sondern als wohl erstes Freibad in Nordrhein-Westfalen einen Pandemieplan für den Betrieb aufgestellt und dann auch umgesetzt hatte, konnten sich die Verantwortlichen des Schwimmvereins Iserlohn 1895 wie auch die des befreundeten ISSV, die direkt mitzogen, öfter in der Saison freuen.

Ein schönes Resümee, so der I 95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte, habe ihn indes auch auf einer der Ein-/Austrittskarten zur Erfassung der Besucher-Daten erreicht: „Trotz Corona erlebe ich im Heidebad ein Stückchen Normalität! LG Jessy“, hatte darauf Jessica Fitz-Kahle, seit 2013 Mitglied im I 95, notiert und sie in einem Umschlag an Brinkschulte geschickt. „Unser Ziel war es immer, so viel Infektionsschutz wie möglich bei so geringen Einschränkungen wie nötig zu erreichen“, stellte der Geschäftsführer noch einmal in seinem Saisonrückblick jetzt fest.

Der bereits am 26. April auf Basis der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erstellte und dann in Politik, Verwaltung und auch im Netzwerk der Bürgerbäder verteilte Plan habe nach der Bekanntgabe der Vorgaben für Freibäder am 16. Mai nur noch mit Blick auf die Erfassung der Kontaktdaten und die Zahl der maximal gleichzeitig im Heidebad zugelassenen Badegäste geändert werden müssen, bevor fünf Tage später die Saison starten konnte.

Nur einmal in den folgenden 101 Tagen, am 8. August, sei dann tatsächlich die Grenze von 1500 Besuchern gleichzeitig erreicht und gegen 16 Uhr das Bad für weitere Schwimmwillige geschlossen worden. Den an dem Tag aufgrund der Hitze und der Ferien erwarteten größeren Andrang hatte auch das Ordnungsamt genutzt, um etwa zwei Stunden zuvor die Einhaltung der Vorgaben des Pandemieplans zu überprüfen, wobei es keine Beanstandungen gegeben habe. Denn die Regeln (Abstand halten, Maskenpflicht im Bereich der Gastronomie etc.) seien, so Brinkschulte, von den meisten Badegästen eben als wenig störend empfunden und entsprechend befolgt worden.

Neben dem Wetter mit den diesmal immer nur kurzen Hitzeperioden und der durch Corona erst später gestarteten und dadurch verkürzten Saison (der Durchschnitt der vergangenen acht Jahre liegt bei 128 Tagen) sieht der Geschäftsführer auch die „Verunsicherung und Vorsicht der Menschen“ als Ursachen für die Zahl von insgesamt „nur“ 31.149 Badegästen zwischen dem 21. Mai und dem 30. August. Man liege damit wie erwartet unter den beiden vorherigen Rekordjahren 2018 (45.500) und 2019 (42.485), aber noch über dem wettermäßig schlechteren 2017 (27.809) und nicht weit unter 2016 (32.948). Zu dem also „unter den herrschenden Bedingungen nicht schlechten Ergebnis“, so Brinkschulte, habe auch die im Vergleich zu den drei Vorjahren höhere Zahl von fast 2000 Besuchen von Sportlern beigetragen. Da viele Sportstätten in der Umgebung geschlossen waren, hätten Schwimmvereine aus der Nachbarschaft das Heidebad zum Training genutzt, der CVJM Iserlohn habe auf dem Feld auf der Liegewiese Beachvolleyball gespielt und die Tauchschule „BuddyCheck“ Unterricht im Becken gegeben. Zur Gesamt-Besucherzahl trug schließlich auch das 4. Iserlohner Hundeschwimmen bei, das erstmals an zwei Sonntagen stattfand. Die Befürchtung, dass sich dadurch einfach nur die Menge an Besuchern auf zwei Termine aufteilt, habe sich glücklicherweise nicht erfüllt, freute sich Schwimmmeisterin Sandra Dickel, die wieder für die Organisation verantwortlich zeigte. Mit insgesamt 1248 zwei- und 615 vierbeinigen Besuchern gab es ein Plus von 271 bzw. 184.

Mit Hundeschwimmen auch „Huf hilft Hand“ unterstützt

Das Eintrittsgeld von Herrchen und Frauchen ging dabei diesmal an den Verein „Huf hilft Hand“: „Wir hätten uns auch schon über 200 Euro gefreut“, war die Vorsitzende Diana Kolbe-Schmidt bei der Scheck-Übergabe ganz begeistert angesichts der Summe von 1872 Euro, die jetzt in vereinseigene Projekte, die Vermittlung heilpädagogischer Reittherapie-Einheiten und die dabei im Falle von Bedürftigkeit gegebenenfalls notwendige Unterstützung fließen. Welche Erfolge indes mit der pferdegestützten Entwicklungsbegleitung auf der Reitanlage vom Gut Rödinghausen in Menden-Lendringsen erzielt werden, berichtete Annika Wortmann, deren Tochter Mira das Down-Syndrom hat. Haltung, Wahrnehmung und Sensorik der Fünfjährigen hätten sich verbessert. Und ihre Schwester Marie, die unter anderem unter einer Hörminderung leide, sei durch das therapeutische Reiten viel ausgeglichener und aufmerksamer.