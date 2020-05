Trickdiebin zieht in Apotheke blank und lässt Geld mitgehen

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Iserlohn. Erst kauft sie eine Packung Schmerztabletten, dann lässt sie mitten in der Apotheke ihre Hose herunter – offensichtlich ein geplantes Manöver

Eigentlich fing der Besuch einer Kundin am Freitagnachmittag in einer Apotheke an der Hochstraße ganz gewöhnlich an - wurde plötzlich aber sehr skurril. Die Frau kaufte laut Angaben der Polizei ganz regulär eine Packung Schmerztabletten. Dann drehte sie sich allerdings um, und ließ ihre Hose herunter. Der sichtlich überraschten Angestellten sagte sie, dass sie „dort hinten Schmerzen“ habe. Die Frau ging daraufhin einfach durch den Kassenbereich in die hinteren Räumlichkeiten der Apotheke. Dort zog sie ihre Hose dann komplett aus. Die völlig perplexe Mitarbeiterin verließ kurz den Raum, um ihren Vorgesetzten über die Situation zu informieren. Genau diesen Moment nutzte die Unbekannte aus, um im Büro verstecktes Geld zu entwenden und anschließend die Apotheke mit hochgezogener Hose wieder zu verlassen. Sie flüchtete über die Wallstraße in Richtung Innenstadt.

Die Frau soll laut Polizeiinformationen etwa 1.65 Meter groß sein und einen lila Kopftuch, einen Mundschutz, eine dicke Brille, ein lila Oberteil mit buntem Regenbogenaufdruck und weiße Birkenstock-Schuhe getragen haben. Außerdem soll die Gesucht mit deutlichem Akzent gesprochen haben.