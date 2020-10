„Treffe anne Ruhr“ 2021 mit neuen Ideen

Hennen. Nach dem guten Start der Rast- und Service-Station gibt es ab sofort Online-Geschenk-Gutscheine für die kommende Saison.

Nach einem teilweise sogar noch mal sonnigen Samstag und einem dann doch dann eher wettermäßig durchwachsenen Sonntag endete am Wochenende die erste Saison beim „Treffe anne Ruhr“.

Timo Reineke und Timo Buhrmester, die beiden Initiatoren des neuen Rast- und Service-Points unweit der Baarbach-Mündung in die Ruhr, zeigten sich mit der Resonanz auf die acht Öffnungs-Wochenenden seit dem Start Mitte August sehr zufrieden und haben schon für das nächste Jahr viele gute Ideen und Pläne.

„Denn Stillstand ist Rückschritt und wir haben einige Dinge, die wir an unserem zum ,Treffe‘ umgebauten Wohnwagen noch verändern müssen“, sagte Timo Reineke. So sollen beispielsweise die Kühlmöglichkeiten noch weiter optimiert werden, um tatsächlich möglichst immer die 15 verschiedenen Sorten an gekühlten Getränken vorrätig zu haben. Denn gerade an sehr sonnigen Tagen habe bisweilen für die Hermann-Kola und Brause, „ma-tea“ oder eines der alkoholfreien Potts-Biere „ausverkauft“ gemeldet werden müssen.

„Unsere Testphase hat gezeigt, dass wir mit unserem Angebot an Ort und Stelle richtig sind und den Nerv der aktuellen Zeit treffen“, freuen sich Reineke und Buhrmester, dass sie mit ihrer Philosophie – regionale Produkte wie die „Mundkeule“-Sandwiches, soziale Projekte wie der „Plastic 2 Beans“-Kaffee sowie möglichst viel Naturbelassenheit – beim Zielpublikum der Familien, Radfahrer und Hundebesitzer gut ankommen. Die zivilen Preise tun ihr Übriges.

In den Osterferien soll auch in der Woche geöffnet werden

Da der „Treffe anne Ruhr“ für den Angestellten im öffentlichen Dienst und den Montagekoordinator einer Werbemontage-Firma wie auch ihr weiterhin laufendes „Pullendreher“-Angebot ein sich selbst finanzierendes Projekt sein soll, haben sie auch schon eine Idee, um die anstehenden „ordentlichen Investitionen“ zu stemmen: Ab sofort bieten sie online Geschenk-Gutscheine zum Beispiel über 5, 10, 20 oder 50 Euro für die kommende Saison an. Die soll mit dem Beginn der Osterferien am letzten März-Wochenende starten. „Und dann wollen wir in den Ferien auch unter der Woche geöffnet haben, da dann auf dem Radweg auch viel los ist“, kündigt Buhrmester an. Außerdem, so Reineke, soll es 2021 auch ab und zu mal Live-Musik geben. „Zudem planen wir eine permanente Clean-Up-Aktion an der Ruhr.“ So könnten sich die Kunden Zangen und Müllbeutel ausleihen, um auf ihrem weiteren Spaziergang möglichen Unrat entlang des Weges aufzusammeln. „Für Kinder könnte es dann eine kleine Belohnung geben.“