Iserlohn. 8. und 9. Februar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tolle Roben bei der Kleiderbörse in der Edelhoff-Halle

Am Wochenende vom 8. und 9. Februar findet die Kleiderbörse in der Gustav-Edelhoff-Halle, Bertha-von-Suttner-Straße 24-26, statt. Bereits am Freitag, 7. Februar, können die Kleider in der Zeit von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr abgegeben werden. Direkt im Anschluss beginnt der Verkauf.

Am Samstag werden die Kleider von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum Verkauf angeboten. Die Rückgabe der nichtverkauften Kleider ist in der Zeit von 17 bis 19 Uhr möglich. Angeboten werden können Hochzeits- und Ballkleider, Kommunion- und Konfirmationskleider, Königinnen- und Hofstaatkleider, Cocktailkleider und es wird auch wieder einen Stand mit Karnevalskostümen geben. Die „Hängegebühr“ für die Kleidungsstücke beträgt fünf Euro pro Kleid. Weitere Kosten entstehen den Teilnehmern nicht.