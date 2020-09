Theater ist trotz Corona möglich

Iserlohn. Wie Theater auch in Zeiten von Corona funktionieren kann, das erfuhr NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Iserlohner Parktheater.

Wann er zum letzten Mal Zeit und Lust gefunden hat, ins Theater zu gehen – auf diese Frage fiel NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei seinem Besuch im Iserlohner Parktheater am Montagnachmittag nicht gleich eine Antwort ein. Lang sei es jedenfalls her, und so war es für Armin Laschet umso interessanter, in der Waldstadt hinter die Kulissen eines mittleren Kulturbetriebs blicken zu können und dabei zu erfahren, wie dort heutzutage auch mit Corona-Beschränkungen Theater gemacht werden kann.

Neben Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann wurde der Ministerpräsident auf der Alexanderhöhe von CDU-Gerneralsekretär Paul Ziemiak, den CDU-Landtagsabgeordneten Thorsten Schick und Marco Voge sowie der stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidatin Eva Kirchhoff begrüßt und beim Gang durchs Parktheater begleitet.

Dabei musste der Ministerpräsident – wie derzeit jeder Besucher – die neuen Corona-Regularien im Theater einhalten, vom Eingang bis zu seinem Sitzplatz in der ersten Reihe. „Kulturbetrieb ist auch bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich, das sollte der Ministerpräsident hier am Beispiel Iserlohn erfahren“, erklärte Thorsten Schick. Tatsächlich, so ergänzte Jojo Jostmann, habe sich in den ersten sieben Vorstellungen der neuen Saison gezeigt, dass es funktioniert. Geordneter Einlass ins Theater, eine „Einbahnstraßen“-Regelung für die Besucherbewegungen im Haus und der Verzicht auf eine Pause während der Vorstellung bilden dabei die Eckpfeiler zum Schutz der Theaterbesucher aber auch der Mitarbeiter im Haus und natürlich der Künstlerinnen und Künstler. Um die Theaterfreunde an die neuen Regeln heranzuführen, bietet das Theater sogar spezielle Führungen an, wie Jostmann erklärte.

Gleichzeitig äußerte Johannes Josef Jostmann seine Befürchtung, dass nur die großen Häuser mit eigenem Ensemble Unterstützung in diesen schweren Zeiten erhielten, und die kleineren Häuser vergessen werden könnten.

Ministerpräsident Armin Laschet hatte offene Ohren für die Anliegen des Theaterdirektors, auch für dessen Wunsch, möglichst bald wieder eine Pause während der Aufführung zuzulassen: „Ein Theaterbesuch ist eben auch Begegnung und Austausch“, betonte Kulturbüroleiter Jostmann.

Das Problem liegt auch in derDynamik der Pandemie

Dass Laschet dazu keine Versprechungen geben konnte, war wohl jedem Anwesenden klar und liegt vor allem an der Dynamik der Pandemie. Richtlinien, die noch heute gelten, können morgen schon überholt sein. Und von der Heimatzeitung darauf angesprochen, wie lange wir wohl seiner Ansicht nach noch mit der Pandemie und ihren weitreichenden Folgen leben müssten, antwortete der Ministerpräsident: „Selbst wenn ein effektiver Impfstoff da ist, und ich glaube nicht, dass dies in diesem Jahr noch sein wird, müssen erst einmal 80 Millionen Menschen geimpft werden. Ich denke, es wird länger dauern, als manche jetzt glauben.“