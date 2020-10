Theater braucht mehr als ideelle Stütze

Iserlohn. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins hofft Theaterdirektor Jostmann auch auf Unterstützung vom Land.

Die Geschichte des Fördervereins zur Förderung des Parktheaters Iserlohn ist eine Erfolgsgeschichte. In den 15 Jahren seines bestehens hat er sich mit mehr als 600 Mitgliedern zum größten Iserlohner Kulturverein entwickelt. 248.805 Euro hat er bisher insgesamt für das Parktheater und Kinder- und Familientheater im Floriansdorf zur Verfügung gestellt. Stolze Zahlen, auf die der Förderverein auch bei seiner Mitgliederversammlung zurückgeblickt hat.

Neben der Entlastung und der Wiederwahl des Vorstandes (siehe Info-Kasten) war auch die Entwicklung der nordrhein-westfälischen Programmtheater, bei denen Iserlohn zur Spitzengruppe zählt, ein Thema. Wie Theaterdirektor Jostmann ausführte, habe sich in den 23 Jahren seiner Dienstzeit viel getan. Damals hätten Programmtheater noch ein Mauerblümchendasein geführt – nach der Devise: Man sieht immer nur die Theater in den Metropolen.

Inzwischen würden auch die großen Programmtheater in der Fläche sehr viel intensiver wahrgenommen. Ausschlaggebend dafür sei auch das 50-jährige Parktheater-Jubiläum 2014 gewesen, in dessen Rahmen bei einer Tagung die Zahlen, Daten und Fakten unterstrichen wurden, was für eine kulturelle Leistung die Programm-Theater in der Fläche für die Kulturversorgung spielen. Und dass ein Theater wie das Parktheater eben nicht nur ein Abspieltheater ist, sondern auch Eigenproduktionen herausbringt. Dennoch lautete auch 2014 das Fazit, dass eine empfundene Nichtwahrnehmung und Nichtwertschätzung des Landes festgestellt wurde.

Doch: Steter Tropfen höhlt den Stein. Jetzt ist die INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen), zu der auch das Parktheater zählt, Mitglied im Deutschen Bühnenverein, vom Bund wahrgenommen worden, und wurde aktuell mit einer Förderung von 20 Millionen Euro bedacht, um die Programm-Theater in der durch die Pandemie entstandenen Kosten und Defizite zu unterstützen und in ihrer weitergehenden Programmplanung zu begleiten. „Die Entwicklung, dass Programmtheater wahrgenommen werden und mit am Tisch sitzen, hat im April 2014 in Iserlohn ihren Anfang genommen“, sagt Jostmann.

Förderung für private Theater wurde bereits ausgezahlt

Auch im Land NRW tue sich nun etwas. Nach einer Einladung in den Kulturausschuss des Landes arbeitet das Ministerium an einem Programm für die Bespiel-Theater-Förderung. Aktuell gibt es als Unterstützungsprogramm der NRW-Landesregierung den Kulturstärkungsfond für kommunal getragene Einrichtungen. Das Parktheater sei ein städtisches Theater, das Stadttheater für Iserlohn und verbinde damit die Hoffnung, dass bei diesem Förderprogramm nicht nur die Metropolen profitieren oder die Theater mit festen Ensembles und Orchestern. Es sei wichtig, dass die Programmtheater nicht nur ideell aufgewertet werden, sondern auch gerade in der Corona-Pandemie auch finanzielle Unterstützung vom Land bekommen. Die privaten Theater hätten bereits eine Förderung erhalten. Bei den städtischen Theatern lasse das Land noch auf sich waren.

Vertrauensoffensive gegen Sorgen beim Live-Erlebnis

Natürlich ist das Parktheater auch von den Auswirkungen der aktuellen Problematik betroffen: Terminabsagen, aber auch durch Programmveränderung. Erfreulich sei, dass ein sehr strenges und orientiert an den höchsten Sicherheitsstandards gefundenes Hygiene-Schutzprogramm erstellt wurde, das vom städtischen Ordnungsamt und vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises bewilligt worden sei. Noch viel mehr als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens sei das Theaterleben besonders betroffen, weil es hier um freiwillige Entscheidungen gehe und vor allem auch um psychologische Verunsicherungen und Schwellenängste. Deshalb habe das Parktheater jetzt eine Vertrauensoffensive gestartet, um mögliche Vorbehalte gegenüber kulturellen Live-Erlebnissen ganz gezielt abzubauen.

Nach mittlerweile acht Veranstaltungen jeglicher Couleur sei das motivierende und mutmachende Moment, dass die Künstler glücklich sind, wieder vor Publikum auftreten zu können, und die Zuschauer Dank vermelden, dass nicht nur die Theatererlebnisse endlich wieder möglich sind, sondern dass sie sich – was das Schutzkonzept betrifft – wohl und sicher gefühlt haben. Theaterdirektor Jostmann erhofft sich dadurch positive Mundpropaganda, dass man im Moment mit Einschränkungen, aber Kultur live wieder mit Vergnügen und Lebensfreude genießen kann.