Teutoburger Platz ist „Urbanität“

Iserlohn. Dort, wo Hänsel-Textil seinen Standort hatte, entsteht bald ein Stadtquartier „Wohnen und Arbeiten“ mit dem Teutoburger Platz als Zentrum.

Ein paar Meter weiter räumen Bagger im Scheinwerferlicht die letzten Spuren des ehemaligen Hänsel-Textil-Geländes zwischen Pütterstraße und Hansaallee zum Abtransport beiseite, da werden im Forum des benachbarten Berufskolleg schon die Pläne für das neu entstehende Stadtquartier vorgestellt. Am Ende seines rund einstündigen Vortrags über die Zukunft des über 12.000 Quadratmeter großen Areals am Donnerstagabend wird Frieder Altrogge von der „STADTprojekt“ GmbH, die gemeinsam mit der Stadt das Gebiet völlig neu konzipiert hat, sagen: „Vielleicht hört sich das alles etwas spinnert an, aber das sind unsere Ideen.“

Bis zu 200 Wohnungenunterschiedlicher Art

Genauer gesagt die städtebauliche Entwürfe des Büros „Reicher Haase Assoziierte“. Es ist der „Siegerentwurf“, nachdem „STADTprojekt“ im vergangenen Sommer mehrere in Auftrage gegeben hatte. Der städtebaulich anspruchsvolle Plan von „Richer Haase Assoziierte“ sieht unter dem Titel „Wohnen und Arbeiten“ eine gemischte Neubebauung des Areals unter anderem mit Wohnungen, Ärztehaus und Quartiersgarage vor. Noch ist die Zahl der Wohnungen unklar, aber Altrogge spricht von bis zu 200 Wohnungen, von denen 110 frei finanziert und 90 im Rahmen des öffentlichen Wohnungsbaus entstehen sollen.

Mittelpunkt und Namensgeber des neues Stadtquartiers unter dem Titel „Wohnen und Arbeiten“ ist der „Teutoburger Platz“. Er soll ein „identitätsstiftendes Merkmal“ des Quartiers werden, ein Ort, an dem man gern verweilt, der „stadtweit wirken soll“, wie Altrogge erklärt. Um den Platz mit Wegen, Bänken und Begrünung herum werden die Wohn- und Geschäftshäuser gesetzt, alles verbunden mit Wegen und Anwohnerstraßen. Nach außen hin wird das Areal ebenfalls „durchlässig“ durch eine aufgelöste Randbebauung. Es werden grüne Gemeinschaftshöfe entstehen, an die private Grünflächen vor den Häusern angrenzen. „Hier entsteht das, was wir unter wirklicher ,Urbanität’ verstehen“, erklärt Frieder Altrogge.

Grün auf den Dächernund vor den Häusern

Die ersten Entwürfe, die den rund 100 interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Forum des Berufskollegs vorgestellt wurden, zeigten schon ein erstes Bild des „Teutoburger Platzes“. Die Architektur mutet modern und monolithisch an, die Flachdächer – Giebeldächer wird es nicht geben – sollen durchweg begrünt werden, zeitgemäße Photovoltaik-Anlagen sollen zum Einsatz kommen, es soll außen- und auch innenliegende Balkone geben, und die Häuser sollen eine grüne Vorzone erhalten.

Zukunftsweisend ist die Idee eines so genannten „Mobilitäshubs“. Zentrum dieses „Hubs“ ist die Quartiersgarage, die sich – am Rand gelegen – zur Bushaltestelle hin öffnet und sie integriert. Im „Mobiliätshub“ sollen die Bewohner nicht nur ihr Fahrzeug abstellen können, sie sollen an mehreren Stationen auch ihre E-Fahrräder und Elektrofahrzeuge aufladen können. Carsharing-Angebot, Paket-Station und Entsorgungsmodul seien weitere Optionen, wie Altrogge erklärte: „Ein Anbieter von Donkeys, also Elektro-Lastenfahrrädern, hat schon Interesse gezeigt.“

Natürlich steht „STADTprojekt“ noch in der Phase des Vorentwurfs, und die Bürgerschaft hat noch bis Montag, 9. März, Zeit, bei der städtischen Abteilung Städtebauliche Planung (bauleitplanung@iserlohn.de) Stellung zu den Plänen nehmen. „Wir nehmen ihre Anregungen gern an“, betont Frieder Altrogge. Baubeginn soll übrigens im kommenden Jahr sein, mit der Fertigstellung wird 2025 gerechnet. Zur Gesamtmaßnahme gehört auch das Areal um das ehemalige Theodor-Reuter-Berufskolleg, wobei das Gebäude selbst als Quartiersmerkmal erhalten bleiben soll.