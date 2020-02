Teamplayer schlagen Ego-Shooter

In den 80er und 90er Jahren entstand das hübsche Genre der Hacker-Filme. Das gibt es zwar heute auch noch, damals aber sah das in etwa so aus, dass eine Gruppe bunt gemischter Charaktere irgendein Problem zu lösen hatte, um einen Bösewicht zu besiegen. Während des Programmierens also auf Rechnern, deren Leistung damals kaum die Kapazität einer heutigen Armbanduhr erreichten, wurde unter viel Geschrei in dunklen Räumen auf die Tastatur eingedroschen, als sei die ein schmutziger Teppich, und je härter man darauf einprügelt, desto eher geht der Cyber-Schurke in die Knie.

Am Ende ging natürlich alles gut. Irgendwer schrie laut „whooo“, Fäuste wurden geballt, der anfängliche Außenseiter der Gruppe bekam das eigentlich für ihn viel zu coole Mädchen, und der als verrückter Typ besetzte Typ mit dem nach allen Maßstäben der Zivilisation einfach nur schrecklichen Hawaii-Hemd machte seinen „Verrückter-Typ-mit-schrecklichem-Hawaii-Hemd-Tanz“.

Dass das alles großer Quatsch war, wusste man natürlich schon damals. Die Filme allerdings haben auch Christian Gawron und Tobias Haltermann gesehen. „Viel zu hell hier, oder?“, fragt Haltermann rhetorisch zurück und grinst, als der Besucher ihn auf die alten Filmklischees anspricht.

„Komm’se rein, wir beißen nicht“

Betreuten den „Hash- Code“-Wettbewerb, der erstmals an der FH in Iserlohn ausgetragen wurde (v. li.): Tobias Haltermann und Prof. Dr. Christian Gawron. Foto: Tim Gelewski

Nein, eine dunkle Hacker-Höhle ist das hier wahrlich nicht. Es ist Donnerstagabend. Gut 20 Studierende haben sich in einem Raum der FH getroffen, um in Gruppen an dem parallel weltweit stattfindenden Wettbewerb „Hash Code“ teilzunehmen. Kleine Grüppchen tüfteln an Rechnern, andere kritzeln Zahlen und Skizzen auf Whiteboards. „Komm’se rein, wir beißen nicht“, sagt ein Teilnehmer. Ansonsten herrscht Konzentration. Einige trinken ein Bierchen. Wasser. Oder eine Cola.

Insgesamt 10.724 Teams aus 180 Ländern treten bei dem Wettbewerb an. Jeweils vier Stunden lang. „Die Aufgaben sind so gestaltet, dass es nicht möglich ist, innerhalb dieser Zeit die optimale Lösung zu finden. Vielmehr sind Wissen und Schnelligkeit gefordert, um ein Programm zu schreiben, das innerhalb der vorgegebenen Zeit eine gute Näherungslösung findet“, erklärt Christian Gawron, der als Professor Lehrender an der FH im Studiengang Informatik ist. Tobias Haltermann, ein externer Lehrbeauftragter, war der Ideengeber für die Wettbewerbsteilnahme.

FH-Teams unter den besten 13 Prozent

Vereinfacht ausgedrückt geht es hier nicht ums „Hacken“, sondern um Prozessoptimierung. Das Duell mit einem Cyber-Schurken fällt also ebenfalls flach. Die Teilnehmer erhalten Informationen, etwa die Anzahl der Tage, die für das Scannen bestimmter Bücher zur Verfügung steht, eine Liste von Büchern, für deren Einscannen es je nach Wert und Seltenheit Punkte. Hinzu kommt eine eine Liste von Bibliotheken, aus denen man Bücher beziehen kann und Zeitangaben, wie lange dies dauert. „Eine gute Lösung erreicht man nur, wenn man als Team zusammenarbeitet und es schafft, seine Lösungsideen schnell in einen konkreten Programmcode umzusetzen“, erklärt Gawron.

Die Top 50 der 10.724 Teilnehmer-Teams werden nun im April das Finale in Dublin bestreiten. Die beiden besten Teams der FH landen am Ende auf den Plätzen 1367 und 1579 – also unter den besten 13 Prozent weltweit. „Innerhalb Deutschlands waren wir 66. und 74. von 306 Teilnehmern“, schreibt Christian Gawron am Folgetag. Ein gutes Ergebnis für die Studierenden, wie sicher nicht nur er meint.