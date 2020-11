„Team3“: Interdisziplinäres Arbeiten im Gesundheitshaus

In den modernen Räumen im Gesundheitshaus am Bädeckerplatz behandelt das interdisziplinäre Team die Patienten.

Iserlohn geschäftlich. „Team3“ bietet im Gesundheitshaus am Bädeckerplatz Podologie, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie in einer Praxis.

Interdisziplinäre Behandlungskonzepte und eine barrierefreie Praxis – das zeichnet „Team3“ im Gesundheitshaus am Bädeckerplatz aus. Seit Anfang Oktober ist die Praxis, die Ergo-, Physiotherapie, Logopädie und Podologie anbietet, Teil des neuen Gesundheitshauses am Bädeckerplatz. Die Idee hinter „Team3“ ist in Dortmund entstanden: Dort entstand eine Praxisgemeinschaft für Logopädie, Physio- und Ergotherapie, zuletzt kam auch die Podologie dazu. Ein Konzept, das jetzt auch in Iserlohn den wachsenden Bedarf an therapeutischen Maßnahmen abdecken soll.

„Alles läuft an einer Stelle zusammen, uns ist eine zielorientierte und interdisziplinäre Umsetzung der Therapiemaßnahmen wichtig – das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Standortleiterin Ina Kaiser. Viele Patienten, von Jung bis Alt, müssen häufig mehrere Therapieformen wahrnehmen. Was sonst viel Organisation und ein gutes Zeitmanagement erfordert, um von einer Praxis zu nächsten zu fahren, erledigt „Team3“ unter einem Dach.

Bei der Befundung und Therapieplan-Entwicklung sprechen sich die Therapeuten untereinander ab und können so unkompliziert auf aktuelle Entwicklungen und Bedürfnisse der Patienten eingehen. „Wir können so viel schneller reagieren, Absprachen sind effizienter, und das komplexe Arbeiten ist auch für die Therapeuten ein Vorteil.“ Auf diese Weise können alle Beschwerdebilder bei „Team3“ im Gesundheitshaus versorgt werden. Auch Hausbesuche bietet das Team an: „Das bieten nicht viele Praxen an, die Kapazitäten sind schnell erschöpft.“

Dank Fahrstuhl und Türöffnern sind die Räumlichkeiten barrierefrei

Neben den klassischen Therapieangeboten gibt es in den modernen Praxisräumen am Bädeckerplatz, die dank Fahrstuhl und elektrischen Türöffnern barrierefrei sind, Fußpflege für jedermann und Massage-Angebote. Ein großer Sportraum ist aktuell noch ungenutzt, soll aber sobald es die Lage zulässt, Platz für ein Kursprogramm geben. Ina Kaiser ist vom „Team3“-Konzept überzeugt: „Das gibt es sonst nur in Reha-Institutionen, dafür schlägt mein Herz.“