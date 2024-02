Taschendiebe in Iserlohn: 76-Jährige im Discounter bestohlen

Nach einer Tat an der Baarstraße warnt die Polizei in Iserlohn erneut vor Taschendieben.

Iserlohn Einer Seniorin (76) ist in einem Discounter in Iserlohn die Geldbörse gestohlen worden. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor solchen Taten.

Eine 76 Jahre alte Frau aus Iserlohn ist am Freitagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Sie hatte ihre Tasche mitsamt Geldbörse während des Einkaufs an den Bügel ihres Einkaufswagens gehängt. An der Kasse stellte sie laut Polizei dann fest, dass der Beutel fehlte. Während sie ihre Waren eingesammelt hatte, war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

