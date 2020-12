"Jerusalema-Video": Bethanien-Krankenhaus landet viralen Hit

Iserlohn. Weltweit tanzen Menschen aktuell zum Song "Jerusalema". Jetzt hat auch das Iserlohner Krankenhaus ein Video gedreht.

Einen „spirituellen Ort, an dem man Frieden findet, an dem es keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt“ – das beschreibt der südafrikanische DJ Master in seinem Lied „Jerusalema“. Und er hat damit einen Wettbewerb ausgelöst: Weltweit tanzen Menschen die Choreographie zum Song, lassen sich dabei filmen und stellen die Videos ins Netz. Mitarbeiter einer schwedischen Klinik haben bereits Klick-Rekorde erzielt, auch französische Mönche.

Und als auch im nicht ganz so weit entfernten Hamm das Team der St.-Barbara-Klinik mit dem „Jerusalema“-Video Tausende erreicht hatte, machte es an der Iserlohner Bethanienallee „Klick“. Tine Droste, Sprecherin des Evangelischen Agaplesion-Krankenhauses, blickt zurück: „Man guckt ja, was andere so machen. Ich hatte dann mit unserem Pflegebereichsleiter Arnd Langohr telefoniert, der beim Stichwort ,Jerusalema’ sofort wusste, dass ich nicht seine grundsätzliche Meinung zu dem Lied wissen wollte.“ Denn keiner von beiden habe sich vorstellen können, dass das derzeit ohnehin stark eingebundene Personal von der Tanzidee begeistert sein würde. Ein paar Gespräche später war klar: „Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, die Resonanz ist riesig.“

Auch in der Freizeit wurde geübt und gedreht

Eine Rundmail wurde verschickt, mit der Bitte, die Szenen in Eigenregie vorzubereiten, und von der Chefärztin bis zur Pflegefachkraft hatten alle die Choreographie zunächst einzeln trainiert, bevor es ab dem 1. Dezember ans Drehen ging. Tine Droste und Arnd Langohr übernahmen das Filmen der einzelnen Abteilungen beziehungsweise der Zusammenschlüsse. „Die Röntgenabteilung hat beispielsweise mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum und der Neuropädiatrie zusammen getanzt, weil sie nur so wenige sind“, erzählt Tine Droste. Und: „Es war überwältigend, das Ganze hat die Stimmung im Haus gehoben.“ Kollegen hätten Pausen und freie Tage geopfert, um dabei sein zu können. Oder sie baten um die Verschiebung des Drehtermins, damit auch diejenigen, die sich noch in Quarantäne befunden hatten, mitmachen konnten. Und auch die Feuerwehr war an Bord, hatte für die Aufnahmen einen Rettungs- und einen Krankentransportwagen geschickt.

Mitarbeiter standen im Mittelpunkt

„Wir waren zwar spät dran, haben aber bewusst keinen Druck gemacht, weil wir das in erster Linie für die Mitarbeiter machen wollten. Hohe Klickzahlen zu erreichen, ist zwar ein schöner Nebeneffekt, aber es ging um die Stimmung“, sagt Tine Droste, die aus einer Szene auch bewusst einen weglaufenden Notarzt nicht herausgeschnitten hat, sondern zeigen wollte, dass es eben Krankenhausalltag ist, der da zu sehen ist.

Stand Montagmittag, also keine 48 Stunden nach Veröffentlichung, war das Video bereits mehr als 60.000 Mal aufgerufen worden und hatte mehr als 1500 „Gefällt mir“- und andere Reaktionen bekommen. Kommentiert wurde auch schon aus anderen Ländern, beispielsweise kommen Grüße aus dem Universitätshospital Zürich und von der Insel Mallorca.