Stumme Zeugen der Verbundenheit im Iserlohner Norden

Hennen/Drüpplingsen. Wegen der abgesagten Weihnachtsmärkte planen die Werbegemeinschaft Hennen und Vereine eine gemeinsame Aktion.

Noch bevor am Mittwoch Köln als erste deutsche Großstadt die diesjährigen Weihnachtsmärkte abgesagt hatte, war die Entscheidung im Iserlohner Norden bereits gefallen. „Ein Treffen mit den Verantwortlichen der Stadt Iserlohn hat leider gezeigt, dass ein Weihnachtsmarkt – auch wenn es nur unsere kleinen Weihnachtsmärkte sind – mit sehr vielen zusätzlichen Auflagen und Vorschriften in Hinblick auf die Corona-Pandemie verbunden ist. Diese Auflagen sind im Rahmen der Werbegemeinschaft Hennen und der Dorfgemeinschaften Drüpplingsen und Rheinen nicht realisierbar“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben.

Verantwortliche sehen sich auch als Vorbilder

Alexandra Schroven, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Drüpplingsen, betont: „Es tut uns in der Seele weh, alles absagen zu müssen. Ich war immer gerührt, wie viele Leute gekommen sind.“ Die Verantwortlichen der Vereine und der Werbegemeinschaft seien aber auch Vorbilder und müssten so handeln.

„Man muss aber trotzdem irgendwas machen“, sagt Adelheit Bräunig von der Werbegemeinschaft Hennen. Daher haben sie und ihre Mitstreiter eine Idee geboren, die quasi „stumme Verbundenheit“ im Advent symbolisieren soll. „Sterne für den Iserlohner Norden“ lautet das Motto. Hölzerne Sterne sollen Lichtpunkte und Hoffnungsträger in dieser schwierigen Zeit sein und ein verbindendes Element darstellen. Die Sterne werden in Eigenarbeit ausgesägt, farbig angestrichen und auf Silberstahlstangen befestigt werden. Nicht nur Vereine und Gewerbetreibende, sondern auch Privatpersonen können die Sterne für ihren Vorgarten oder Balkon gegen einen Unkostenbeitrag bekommen. Freiwillige, die handwerkliche Arbeiten tatkräftig unterstützen, werden noch gesucht – ebenso wie Sponsoren, die finanziell helfen. „Wir freuen uns, dass die Werbegemeinschaft Hennen dieses Angebot gemacht hat“, sagt Alexandra Schroven. Sie und ihre Vorstandskollegen waren sich bei ihrer Sitzung am Mittwochabend einig, dass die Dorfgemeinschaft Drüpplingsen sich an den „Sternen für den Iserlohner Norden“ beteiligen wird. Auch aus Richtung Rheinermark vermeldet sie Interesse an einer Teilnahme. Weitere, eigene Drüppling­ser Aktionen seien noch in Planung, würden aber in Kürze noch bekannt gegeben.

Für die Aussteller, die sich bereits für den Hennener Weihnachtsmarkt angemeldet hatten, haben sich die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft einen kleinen Ausgleich überlegt. Karin Hönl erklärt: „Die Kunsthandwerker sind ja das ganze Jahr über im Einsatz und rechnen mit den Weihnachtsmärkten.“ Ab dem 12. November bekommen sie daher die Möglichkeit, immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Hennener Wochenmarkt kostenfrei einen Stand aufzubauen und dort ihre Artikel zu verkaufen. Dieses Angebot soll auch denjenigen gemacht werden, die sich bereits für den Markt in Drüpplingsen angemeldet hatten. „Es wird dann ein kleiner weihnachtlicher Wochenmarkt unter dem großen Weihnachtsbaum“, so Adelheit Bräunig. Der Nikolaus werde wieder am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, mit der Kutsche durch Hennen fahren und wie im vergangenen Jahr die Seniorenheime besuchen.

Wer Sterne bestellen oder Standplätze reservieren möchte, erreicht Dietmar Bräunig unter 02304/50855 und Alexandra Schroven unter 02378/2630.