Stromausfall am Dördel in Iserlohn

So wie auch im heimischen Sicherungskasten der Schalter wieder von Hand umgelegt werden muss, so in etwa mussten auch die Techniker der Stadtwerke am Montag in der betroffenen Station vorgehen, bevor die Versorgung für den Dördel wieder hergestellt werden konnte.

Iserlohn. Zu einem viertelstündigen Stromausfall kam es am Montagabend am Dördel. Die Ursache ist noch unbekannt.

Um 21.51 Uhr wurde es am Montagabend am Dördel stockdunkel. Aus noch unbekannter Ursache, so Stadtwerke-Sprecher Mike Kowalski am späten Abend, kam es in einer Trafo- bzw. Übergabestation zu einem sogenannten Schalterfall und damit zu einem kompletten Stromausfall in dem Gebiet.

„Das war ein etwas größeres Problem, das nicht von unserer Leitwarte direkt behoben werden konnte“, erklärte Kowalski. Durch den schnellen Einsatz der Bereitschaftsmitarbeiter, die sich sofort auf den Weg zu der betroffenen Station gemacht hätten, habe jedoch nach etwa einer Viertelstunde die Versorgung wieder hergestellt werden können, bevor es an die Ursachensuche ging. Auch das St.-Elisabeth-Hospital war von dem Stromausfall betroffen.