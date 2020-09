Am Rande einer Streitigkeit im Bereich Kurt-Schumacher-Ring/Mühlentor ist am Abend ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gewalt Streit am Mühlentor: Mann mit Messer in Rücken gestochen

Iserlohn. Am Rande einer Streitigkeit am Kurt-Schumacher-Ring/Mühlentor ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Am Mittwochabend ist es im Bereich Kurt-Schumacher-Ring/Mühlentor zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, die einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten alarmiert, da zwei Personen in Streit geraten waren. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war am Abend noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Laut Polizei seien aufgrund der Streitigkeit Bekannte der beiden Beteiligten an den Ort des Streites gekommen, so dass sich dort zwischenzeitlich etwa 30 bis 40 Personen befanden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme, die mehrere Stunden andauerte, sei dann einer Person mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr habe nicht bestanden, so ein Sprecher der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den sozialen Medien verbreitete sich das Gerücht, dass auch eine Schusswaffe genutzt worden war. Dies sei nicht der Fall gewesen, so die Polizei.