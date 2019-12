Iserlohn. Der letzte Termin für Expresspass-Anträge für Auslandsreisen ist am kommenden Dienstag

Stadtverwaltung schränkt Öffnungszeiten an Feiertagen ein

Auch in diesem Jahr schließt die Stadtverwaltung über Weihnachten und Neujahr. Wie in vielen anderen Städten bleiben die Büros – zusätzlich zu den „üblichen“ Schließtagen Heiligabend und Silvester – am Montag, 23. Dezember, Freitag, 27. Dezember, und Montag, 30. Dezember, geschlossen.

Das gilt für die Rathäuser am Schiller- und Werner-Jacobi-Platz, für die städtischen Büros in der „Alten Post“ am Theodor-Heuss-Ring 5 und im ehemaligen Schulgebäude, Im Wiesengrund 35, für die Bürgerservice-Stellen in Letmathe an der Von-der-Kuhlen-Straße 14 und Hennen, Hennener Bahnhofstraße 20 a, sowie für das Standesamt. Die städtischen Mitarbeiter müssen an den drei Tagen Urlaub nehmen oder Überstunden abfeiern.

Telefonnotdienstwird eingerichtet

Für dringende Fälle werden am 23., 27. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr folgende telefonische Notdienste eingerichtet: für Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten unter 02371/217-1630, beim Bürgerservice/Melde- und Passangelegenheiten unter 02304/ 9408286 sowie für Grundsicherungsangelegenheiten unter 02371/217-2045. Die Notdienstrufnummern sind auch unter www.iserlohn.de veröffentlicht.

Die Stadt Iserlohn erinnert an die rechtzeitige Beantragung von Reisedokumenten für Reisen über Weihnachten und den Jahreswechsel. Wer für eine Reise, zum Beispiel in die USA, einen elektronischen Reisepass mit Chip und Fingerabdrücken benötigt, sollte beachten, dass der späteste Termin für das Beantragen eines Expresspasses am Dienstag, 17. Dezember 2019 (vor 12 Uhr), ist.