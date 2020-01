Sprache und Arbeit als Schlüssel

Die Hochphase des Flüchtlingszuzugs nach Iserlohn ist vorbei, das belegt die aktuelle Statistik der Stadtverwaltung. Anfang 2020 lebten fast 500 Asylbewerber weniger in Iserlohn, als zum gleichen Zeitpunkt 2017.

Der Rückgang – er hat auch für die vielen Ehrenamtlichen etwa von „Lebenswert“, Flüchtlingsnetzwerk oder auch Flüchtlingshilfe Folgen, die sich in Iserlohn seit Jahren bei dem Thema verdient machen. Hausrat, Möbel, Kleidung und Wohnraum – die Grundbedürfnisse der Geflüchteten sind heute meist gedeckt. „Unsere Tätigkeit hat sich mehr in Richtung Beratung verschoben“, sagt Daniel Schöning, Sprecher des Flüchtlingsnetzwerks und Vorsitzender bei „Lebenswert“.

Ein buntes Team und seit Jahren für Geflüchtete engagiert (v. li.): Nina Enginler, Rubina Fahad, Michael Frank, Daniel Schöning, Mathias Schumann. Foto: Michael May

Bedeutet: In der Hochphase wurden vier bis fünf Möbellieferungen täglich gefahren. Nun sind es nur noch fünf oder sechs in der Woche. „Früher habe ich 15 oder 20 Stunden wöchentlich allein mit der Begleitung von Behördengängen verbracht“, sagt Mathias Schumann, der als Pate für das Netzwerk zwischenzeitlich 16 Geflüchtete betreute. Die seien nun recht selbstständig, sein Aufwand geringer.

Ein Nebeneffekt der mit der Zeit gewonnenen Selbstständigkeit: Viele der einst 110 Paten in Iserlohn haben ihr Engagement zurückgefahren, sprich, sich nachdem ihre „Schützlinge“ sie nicht mehr so stark benötigten, nicht um jemand Neues bemüht. „Wir könnten darum gut wieder neue Paten brauchen“, sagt Schöning.

Bei der Beratung stehen indes die fast schon „klassischen“ Themen weiter im Fokus, wobei es auch hier leichte Verschiebungen gibt. „Der Fokus liegt zunächst auf Sprache“, erklärt Nina Enginler, 2. Vorsitzende „Lebenswert“ und beim Flüchtlingsnetzwerk verantwortlich für den Bereich Praktika, Ausbildung, Arbeit.

Unzufriedenheit beim Thema Sprachkurse

Seit etwa 2017, so erzählen es die Ehrenamtlichen beim Pressetermin, ginge der Fokus bei den Sprachkursen stärker in Richtung Befähigung für einen späteren Beruf. „Wir mussten dabei einigen auch mal etwas auf die Füße treten“, sagt Nina Enginler.

„Es gibt allerdings eine Unzufriedenheit beim Thema Sprachkurse“, erzählt Daniel Schöning. Der Grund ist wohl ein Mangel an qualifizierten Lehrern. Denn die sind oft keine deutschen Muttersprachler, weshalb Erklärungen in Sprachkursen teilweise auf arabisch gegeben werden. „In einigen Gruppen wird kaum Deutsch gesprochen“, beklagt Rubina Fahad, Sprachmittlerin beim Flüchtlingsnetzwerk.

Die Geflüchteten, die sich mühen, Deutsch zu lernen, betrachten dies als Problem. „In manchen Integrationskursen bekommen die Teilnehmer nicht mal ein Lehrbuch“, kritisiert Nina Enginler. Ungebrochen stark sei auch darum die Nachfrage nach den Sprachlerntreffs, wo ungezwungen Deutsch gesprochen und verbessert werden könne.

Sprache ist der Schlüssel – so viel ist also klar – und das gilt auch für eine Eingliederung von Geflüchteten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Hier kann man beim Flüchtlingsnetzwerk inzwischen auf gewachsene Kontakte zu Unternehmen vertrauen.

Während in der Vergangenheit viele Menschen an Zeitarbeitsfirmen vermittelt wurden, bemüht man sich heute, eher langfristige Lösungen aufzuzeigen. „2017 und 2018, als viel Bedarf da war, war das ein leichter Weg“, sagt Daniel Schöning. Allerdings hätten einige Unternehmen die Situation auch ausgenutzt, um so Verträge und Kündigungsfristen zu umgehen.

Nun liegt der Fokus auf Ausbildungsvermittlung, was wegen des im Vergleich zur Zeitarbeit zunächst geringeren Verdienstes Überzeugungsarbeit ist. „Man muss sich die Zeit nehmen, hinzuhören. Man kann den Leuten immer nur helfen, den eigenen Weg zu finden, ihnen Mut machen, eine Idee zu entwickeln, wo sie sich in der Zukunft sehen“, sagt Nina Enginler.

Ein großes Problem ist in Iserlohn aus Sicht der Ehrenamtlichen auch der Mangel an Therapiemöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge und Folteropfer, die von Erinnerungen geplagt nachts wach liegen. „Ich erlebe Aleppo jede Nacht. Diesen Satz höre ich oft“, sagt Michael Frank, Leiter von „Lichtblick“ und „Checkpoint“. Ein beschleunigtes Verfahren gibt es nicht, Traumatisierte warten oft monatelang auf eine nötige Therapie.