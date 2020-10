Sportschule Kimpfel in Iserlohn: Werbebanner aufgeschlitzt

Iserlohn. Es ist nicht das erste Mal, dass bei der Sportschule Kimpfel Eigentum zerstört wurde. Der Inhaber will Kameras im Eingangsbereich installieren.

Kai Kimpfel reicht es. Am Montagmorgen hat der Inhaber der gleichnamigen Sportschule feststellen müssen, dass seine Werbebanner im Außenbereich zur Baarstraße hin mutwillig und großflächig aufgeschlitzt wurden. „Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorgekommen ist“, berichtet er. Ein weiteres Aktionsbanner, das im Eingangsbereich befestigt war, wurde in der Vergangenheit ebenfalls zerstört. Doch nicht nur das. „Im vergangenen Jahr wurden meiner Frau auch die Autoreifen aufgeschlitzt. Zum Glück merkte meine Frau es, bevor sie mit unseren beiden Kindern losfuhr“, erzählt er weiter.

Den Sachschaden schätzt Kai Kimpfel auf rund Tausend Euro. Das sei noch relativ gering, dennoch ärgere ihn das. Insbesondere, weil er den Kindern und Jugendlichen, die zu seiner Sportschule kommen, vermittelt, selbstbewusst und wertorientiert zu handeln und damit versucht zu verhindern, dass sie Vandalismus begehen.

Vandalismus selbst stuft die Polizei derzeit nicht als Problemfeld als solches ein. „Fälle von Vandalismus kommen natürlich immer wieder vor, gerade in den vergangenen Wochen hat es vermehrt Fälle gegeben, aber ein Problemfeld ist es nicht“, sagt Polizeisprecher Marcel Dilling auf Anfrage.

Da sich für Kai Kimpfel die Vorfälle häufen und sich die Taten ähneln, vermutet der Sportschulinhaber eine gewisse Mutwilligkeit und Taktik dahinter. Jetzt hat er sich dazu entschlossen, eine Kamera zur Überwachung des Privatgrundstücks einzusetzen. „Wir werden damit den Eingangsbereich mit Blick auf die Plakate überwachen.“ Und auch der Parkplatz soll durch eine Videoüberwachung sicherer gemacht werden.

Privatgelände dürfen mit Kameras überwacht werden

Das private Grundstück mit einer Videokamera zu überwachen sei in Mode gekommen, sagt Marcel Dilling von der Pressestelle der Polizei. „Die Kameras kosten heute nichts mehr und rechtlich ist daran nichts zu beanstanden“, erklärt er. Zum einen habe die Kamera auf Privatgrundstücken einen abschreckenden Effekt, zum anderen könne das Videomaterial durchaus auch als Beweismaterial von der Polizei ausgewertet werden, wenn ein Täter bei einer Straftat auf Band aufgezeichnet wird.

Doch worauf muss geachtet werden? „Es muss Sorge dafür getragen werden, dass nur das Privatgrundstück einsehbar ist“, erklärt Marcel Dilling weiter. Das heißt, dass öffentliche Bereiche, wie Straßen und Bürgersteige sowie das Grundstück des Nachbarn nicht einsehbar sein darf. Denn dann gilt das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Zudem müssen Besucher über die Videoüberwachung aufgeklärt werden, zum Beispiel durch ein Hinweisschild.

Von den Taten am Wochenende gibt es noch keine Videoaufnahmen. Deswegen hofft Kai Kimpfel, dass es vielleicht Zeugen gibt, die den Vorfall mitbekommen haben.