Spielen und Basteln sind Kinderrechte

„Was wünschst Du Dir vom Christkind?“ – diese Frage stellen in diesen Tagen allerorts Verwandte und Freunde. Was schenken, wenn das Kind doch eigentlich alles hat, wenn Schränke und Schubladen überquellen von gutgemeinten Geschenken, die dann doch mehr oder weniger unbeachtet verstauben. Dass es bis heute Millionen Kinder in Afrika, Asien und Lateinamerika gibt, die kein Spielzeug haben und denen die Zeit zum Spielen fehlt, weil sie arbeiten müssen, wird bei der Jagd nach dem perfekten Geschenk viel zu oft vergessen. Hier setzt die Weihnachtsaustellung „WeltSpielZeug“ der Hilfsorganisation Plan International an, die ab sofort bis zum 20. Dezember im Parktheater zu sehen ist. Rund 200 fantasievolle und bunte Exponate umfasst die Sammlung selbst gebastelter Spielsachen, die Kinder aus 30 Ländern von drei Kontinenten geschaffen haben. Sie zeigt: Spielzeug muss nicht viel kosten.

Siebenjähriger träumt vom besseren Leben als Lkw-Fahrer

Mit Kreativität und Liebe zum Detail haben sich Mädchen und Jungen ihr Spielzeug aus Abfallstoffen wie Pappe, Draht, Palmwedeln, alten Getränkedosen oder Balsaholz selbst gebaut. Darunter auch der liebevoll gestaltete Papp-Lastwagen von Andri aus Indonesien. Der Siebenjährige lebt mit seinen Eltern und drei Geschwistern in der Nähe einer viel befahrenen Landstraße. Dort kommen täglich Hunderte Lkw vorbei, und der Junge hat einen Wunsch: Er will Fernfahrer werden, es ist sein Traum von einem besseren Leben. Und dafür steht auch sein Spielzeug-Lkw, den er mit Rädern aus ausrangierten Badelatschen ausgestattet hat und der sogar über eine Lenkung verfügt.

Neben Puppen aus Schilfblättern, Dosen-Flugzeugen, Flaschen-Schiffen und Lumpen-Bällen gibt es auch Exponate, deren Sinn sich erst auf den zweiten Blick erschließt: Beim Rundgang fällt ein Aktenkoffer aus Pappe auf. Ein Kind hat ihn gebaut: Er steht für einen festen Job in der Stadt, fernab der schweren Arbeit auf den Feldern, für Reichtum und ein besseres Leben.

Anregung zum Nachdenken über Nachhaltigkeit

Auch Parktheater-Direktor Johannes Josef Jostmann war begeistert von der Kreativität der Kinder. Bei ihm kamen Erinnerungen an alte Zeiten auf, als es durchaus üblich war, dass Kinderspielzeug immer wieder geflickt wurde, Ersatz gab es nicht. „Die Ausstellung regt dazu an, über das Thema Nachhaltigkeit und Konsum nachzudenken“, so Jostmann. Gleichzeitig sorge sie in Verbindung mit der traditionellen Weihnachtsdekoration im Parktheater für eine zauberhafte adventliche Stimmung bei den Theaterbesuchern. In diesem Sinne bedankte sich Jostmann besonders bei Kulturbüro-Mitarbeiterin Anke Schelkmann, die die Ausstellung in mühevoller Aufbauarbeit gestaltet habe.

Mit der Ausstellung will Plan International auf die Situation der Kinder in Entwicklungsländer hinweisen: „Wir finden: Spielen und Basteln sind Kinderrechte“, sagt Marc Tornow, Pressereferent der Hilfsorganisation. „Kinder, die Zeit haben, sich kreativ zu betätigen, erwerben viele Fähigkeiten, die sie im späteren Leben gebrauchen können.“ Zusammen mit Bildung könne so der Aufstieg aus der Armut gelingen.

Mitmach-Angebot zeigt, wie aus Abfall Engel werden

Aber noch etwas zeigt die bunte Ausstellung, die sich an Kinder ab fünf Jahren richtet, es braucht nicht viel, um aus „Alt“ wieder „Neu“ zu machen – ganz im Sinne des Upcycling-Trends. Hier setzte das Mitmach-Angebot an, das sich die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros rund um Patricia Benthien im Anschluss an die Kinder-Vorstellung ausgedacht hatten: Aus leeren kleinen Joghurt-Flaschen konnten die Kinder mit wenigen Hilfsmitteln lustige Weihnachtsengel basteln. Dazu gab es Kakao und Waffeln – gesponsert vom Förderverein. Unzählige Engel, mal schlicht, dann wieder mit üppigem Goldschmuck, erblickten das Licht der Welt. Fazit: Auch Iserlohner Kinder sind kreativ und können Spielzeug selber basteln. Dafür kann die Ausstellung eine prima Anleitung sein.

Die Ausstellung ist jeweils ab einer Stunde vor Beginn und während der Vorstellungen sowie nach Absprache unter geöffnet. Der Eintritt ist frei.