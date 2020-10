Spaltung der Iserlohner Grünen besiegelt?

Pikanterweise haben Sylvia Olbrich und Marcus Tillmann eine Fraktion unter dem Namen Bündnis 90/Die Grünen angemeldet (wir berichteten). Wenn nun die Ortsverbandssprecher der Partei, John Haberle und Ingrid Knaup, auch ihrerseits eine Fraktion anmelden, müsste diese nach Auffassung des Juristen Tillmann einen anderen Namen haben. Der Ortsverein habe ja die Möglichkeit gehabt, eine Fraktion unter dem angestammten Parteinamen anzumelden, habe das aber eben nicht getan. Marcus Tillmann erachtet das gewählte Vorgehen als legitim im Sinne der Gemeindeordnung. Fraktionen seien ein freiwilliger Zusammenschluss von Ratsmitgliedern.

Werden sich weitere künftige grüne Ratsmitglieder Marcus Tillmann und Sylvias Olbrich anschließen? „Unsere Arme bleiben ausgestreckt“, sagte Tillmann, gegenüber allen, also auch John Haberle. Als springenden Punkt für die Verschärfung der Situation nannte Tillmann das, was die Heimatzeitung bereits angedeutet hatte: John Haberle, so Tillmann, habe keinerlei Bereitschaft signalisiert, den Termin für eine gemeinsame Sitzung zu verschieben, obwohl Sylvia Olbrich absolut nachvollziehbar verhindert gewesen sei. Da habe dann doch die Frage im Raum gestanden, ob Olbrich überhaupt Mitglied dieser Fraktion geworden wäre. So oder so wäre durch die Abwesenheit Olbrichs das Kräfteverhältnis verschoben worden, meinte Tillmann.

Formal ist Marcus Tillmann nun Fraktionsvorsitzender der angemeldeten Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“. Das sei aber nicht seine Absicht gewesen, sagte Tillmann. Es habe bei der Anmeldung beim Bürgermeister aber ein verantwortlicher Ansprechpartner benannt werden müssen, und das sei eben er. Und er sei bereit für eine konstruktive Zusammenarbeit. Marcus Tillmann bestätigt indirekt, dass erhebliche persönliche Differenzen zwischen John Haberle und Sylvia Olbrich der eigentliche Hintergrund der aktuellen Probleme seien. Als Ortsverbandssprecher, der einen Führungsanspruch erhebe, ist nach Ansicht von Tillmann geboten, dass dieser, also John Haberle, den ersten Schritt machen sollte, um vorhandene Probleme auszuräumen.

Haberle geht von einersechsköpfigen Fraktion aus

John Haberle geht derweil offenbar davon aus, dass der Bruch da ist. Er wirft Olbrich und Tillmann vor, dass sie ihr Vorgehen seit längerem geplant und nur noch nach Gründen gesucht hätten. Beide sollen laut Haberle bereits das erste Treffen der neuen grünen Ratsmitglieder direkt „gecrasht“ haben. Im Gespräch zeigt sich John Haberle zuversichtlich, dass keine weiteren gewählten grüne Ratsmitglieder sich Olbrich und Tillmann anschließen werden. Haberle geht somit davon aus, das eine Fraktion mit sechs Mitgliedern gegründet werde, „wir haben uns das jedenfalls gegenseitig versichert“, so Haberle. „Das wird aber erst am 8. Oktober klar sein, wenn wir uns konstituieren.“

Und wie soll diese Fraktion dann heißen? Haberle kündigt an, dass diese Fraktion ebenfalls „Bündnis 90/Die Grünen“ heißen soll. Er sehe hier auch klar das Recht der größeren Fraktion, diesen Namen führen zu dürfen. Nach der Anmeldung werde man zunächst schauen, wie die Stadtverwaltung mit dieser Situation umzugehen gedenkt. Für den Fall, dass die Entscheidung nicht wie gewünscht ausfällt, kündigt John Haberle eine Mitgliederentscheidung der Partei an. „Die sollen dann entscheiden, welche Fraktion den offiziellen Namen der Partei tragen darf.“

Zu dem Vorwurf, er sei nicht bereit gewesen, wegen der Verhinderung von Sylvia Olbrich den Termin 8. Oktober zu verschieben, sagt Haberle, dass ihm persönlich nichts von der Verhinderung Olbrichs bekannt gewesen sei. Wenn Sylvia Olbrich ihm das mitgeteilt hätte, wäre er zu einer Terminverlegung bereit gewesen.

Haberle wirft Olbrich und Tillmann vor, die Chance, mit einer deutlich größeren Fraktion grüne Politik machen zu können, torpediert zu haben. Er bedauere die Situation. Er sei gewählter Sprecher des Ortsverbandes, er sei gewählter Sprecher des Kreisverbandes, und er sei gewählter erster männlicher Kandidat der Reserveliste zur Ratswahl gewesen. Dass könnten oder wollten Olbrich und Tillmann offenbar nicht akzeptieren.