Wer sich bereits auf den Tag der Offenen Tür des Stadtarchivs am kommenden Samstag gefreut hat, der wird jetzt enttäuscht sein. Denn wegen des Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt. Und auch der gemeinsame Workshop des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz, des Verkehrsausschusses und des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung zum Thema Klimaschutz fällt ins Wasser. In einer Mitteilung verkündet die Stadt am Donnerstagnachmittag zudem, dass auch die Gießereivorführung in Barendorf am Samstag, 7. März, und das Kammerkonzert der Musikschule am Sonntag, 8. März, ausfallen werden.

Bei weiteren Rückfragen zu bevorstehenden Veranstaltungen sollen sich Besucher direkt an den Veranstalter wenden.

Umgang mit Veranstaltungenbis 22. März geregelt

Der Verwaltungsvorstand der Stadt hatte aufgrund der nicht absehbaren weiteren Ausbreitung des Coronavirus entschieden, interne und externe städtische Veranstaltungen, bei denen größere Menschenansammlungen zu erwarten sind, abzusagen oder zu verschieben. Am Donnerstag hatte die Stadtverwaltung zunächst darüber beraten, wie es für städtische Veranstaltungen bis zum 22. März geregelt werden soll. Betroffen von dieser Regelung sind vor allem Veranstaltungen, die ohne besonderen organisatorischen Aufwand und im Rahmen der momentan gegebenen rechtlichen Möglichkeiten kurzfristig ausfallen oder verschoben werden können.

„Auch wenn das Robert-Koch-Institut die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell als mäßig einschätzt, haben wir uns zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschieden, um etwaige Ansteckungsrisiken für die Besucher und unsere Mitarbeiter zu minimieren“, begründete der Erste Beigeordnete Michael Wojtek das Vorgehen des Verwaltungsvorstandes.

„Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung sehr kurzfristig ist, aber unter den gegebenen Umständen bitten wir dafür um Verständnis. Wir werden die Entwicklung sehr genau beobachten und dann neu entscheiden“, erklärte Michael Wojtek weiter.

Für Veranstaltungen des Parktheaters gilt diese Regelung jedoch nicht. Denjenigen, die im Vorverkauf Karten erworben haben, aber zum jetzigen Zeitpunkt aus persönlichen Gründen auf einen Besuch der Veranstaltung verzichten möchten, bietet die Stadt an, ihre Karten für bis zum 22. März stattfindende Veranstaltungen gegen Gutscheine umzutauschen.

Veranstaltungen im Parktheater finden statt

Derweil gibt der Märkische Kreis keine Empfehlungen heraus, ob eine Großveranstaltung abgesagt werden soll. „Das ist Sache des Veranstalters“, erklärt Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises. Dennoch hat er Kreis in bestimmten Situationen die Befugnis Veranstaltungen abzusagen. „Aber erst wenn ein Großschadensereignis besteht.“ Soll heißen: Erst wenn der Landrat den Katastrophenfall ausspricht, kann der Kreis Veranstaltungen absagen. Da aber bislang formal noch kein Katastrophenfall ausgerufen wurde, liegt die Entscheidung noch immer bei den Veranstaltern.

Ab welcher Besucherzahl eine Veranstaltung als Großveranstaltung gilt, lässt sich laut des Pressesprechers nicht genau festlegen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen. Hendrik Klein merkt an, dass man sich derzeit auch in die Situation der Veranstalter versetzen müsse. Bei der medialen Aufmerksamkeit, die dem Coronavirus zuteil werde, müssten die Veranstalter überlegen, ob sie die Veranstaltungen stattfinden lassen. „Aus Angst sich am Coronavirus anzustecken, überlegen die Leute, ob sie zur Veranstaltung gehen sollten. Für die Veranstalter ist das derzeit eine schwierige Situation.“